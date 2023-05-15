法國將投資7億歐元制太陽能電池板 可創 1,700 工作崗位

法國總統馬克龍周一(15日)在凡爾賽主持一項旨在吸引外商投資的峰會--“選擇法國«Choose France»”峰會。馬克龍按計畫在峰會中宣布：7億歐元投資在摩澤爾省建太陽能電池板廠事宜；該項投資將可創造 1,700 個工作機會。在本次峰會之前，台灣輝能電池集團(ProLogium)宣布將在法國北部敦刻爾克投資52億歐元建設電池工廠，預計能直接創造3000個就業崗位。

廣告 繼續瀏覽後續

根據法國工業部長羅蘭·萊斯庫爾 (Roland Lescure) 周日向媒體預告稱，總統馬克龍按計畫將於周一在凡爾賽舉行的“選擇法國«ChooseFrance»”峰會期間正式宣布在摩澤爾省建立光伏面板生產廠，投資金額為“7億”歐元，這項投資將創造 1,700 個工作崗位。

法國工業部長周日在 Franceinfo 新聞電台上表示，工業集團 Industry Roland Lescure 證實了這項來自《星期天報 Journal du dimanche 》的信息。

工業部長慶賀表示：“多年來，我們一直為世界盡頭製造的光伏板提供補貼，現在我們將在法國製造光伏板。”。 據 《星期天報JDD 稱，該項目由 InnoEnergy 集團的分支機構 Holosolis 進行，該集團的股東包括西門子、CEA 和幾所歐洲大學。

法國星期天報還報道，光伏電池生產廠應於 2025 年投入使用，長期產能為 5 吉瓦。 工業部長欣喜歡迎指出，“這是混凝土的生態學，我們將生產我們將在法國消費的產品 (...) 我們將在法國創造就業機會”。摩澤爾省副省長文森(Vincent Seitlinger )也對這項投資感到高興，他在臉書 Facebook 上表示歡迎說：“這對於我們當地經濟來說是個好消息”。

本屆“選擇法國”峰會周一在凡爾賽舉行，這項7億歐元的投資應該在周一凡爾賽舉行外國投資公司的“選擇法國”峰會期間正式宣布，

去年這項峰會，曾經宣布了 108 億歐元的外國集團在法國的投資。 工業部長說，在本屆會議期間的投資金額“將會更多”。

在本次峰會之前，台灣輝能工業集團(ProLogium)宣布將投資52億歐元在敦刻爾克（北部）建設電池工廠，預計直接創造3000個就業崗位。 中國的 XTC 和法國的 Orano 將投資 15 億歐元，在仍然位於敦刻爾克的與鋰電池相關的地點設廠，可創造 1,700 個工作崗位。