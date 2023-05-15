馬克龍愛麗舍宮豪請外企老闆

法國/選擇法國/外企

法國總統馬克龍今天在愛麗舍宮歡請來自世界各國大企業老闆，包括美國老闆馬斯克，以此開啟一年一度的選擇法國投資峰會。馬克龍宣布，峰會已使外資來法投資額達到130億歐元，並且為法國創造8000個就業崗位。遭遇法國國內反對退休計畫改革的法國總統，今天顯示，繼續以持續行動來緩解僵局。

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特斯拉、SpaceX和Twitter的老闆馬斯克Elon Musk是馬克龍在愛麗舍宮舉辦老闆聚會的要角。馬斯克今天也很忙，因為他下午在凡爾賽峰會時與法國經濟部長勒梅爾會見。勒梅爾稍早透露與馬斯克來法投資項目談判 "正在進行中。勒梅爾歡迎馬斯克來到法國，認為這是 "一個非常強烈的信號"。

勒梅爾稱，"今天正在進行的所有投資項目都是幾個月，甚至幾年來談判的結果。"

據馬克龍說，自2018年第一屆創意性選擇法國投資峰會以來，"選擇法國 "已經成為一個大事件，峰會體現了法國在降低勞動力成本和再工業化政策的成功，同時加速了生態轉型。

在凡爾賽宮的400多名賓客中，有206名各大跨國公司的老闆，他們中一半是第一次參加這個峰會活動。同一消息來源稱，與會的外國老闆中，一半是歐洲人，20%是北美人，15%是亞洲人。

馬克龍在周五訪問敦刻爾克（北部）時，已經公布了28個項目中最大的一個：台灣ProLogium公司的新一代電池千兆工廠，投資52億歐元，涉及3000個工作崗位。

同樣在敦刻爾克，中國公司XTC與法國公司Orano一起，將以15億歐元建立一個電池部件生產和回收工廠。

另一個旗艦項目是歐洲Innoenergy集團的分支Holosolis公司在Sarreguemines（東部）建立一個光伏板生產廠，耗資7.1億歐元，相當於1700個工作崗位。

工業部長Roland Lescure周日說："多年來，我們一直在補貼那些在世界盡頭製造的光伏板，現在我們將擁有在法國製造的光伏板。

在其他項目中，瑞典傢具巨頭宜家已宣布從現在到2026年對法國投資9.06億歐元。

在制藥方面，美國巨頭輝瑞公司將像去年一樣，額外注入5億歐元，而英國公司葛蘭素史克則宣布在法國的三個生產基地投資2.4億歐元，並為研究和開發提供超過1.5億歐元。

法國官方說，在 "選擇法國 "提出的投資只佔每年在法國直接的外國投資的一小部分。

使用不同的方法，EY公司計算出1259個投資項目，這推法國成為歐洲對外國投資者在項目數量上最有吸引力的國家。

按法新社說，馬克龍在經歷了備受爭議的養老金改革危機後，正試圖重新啟動他的第二個五年任期計畫，他最近承諾要讓國家重新工業化。馬克龍解釋目的是跟上美國的步伐，美國為應對氣候變化帶來的能源轉型，為美國工業推出了一個巨大的公共援助計畫，並與中國競爭。

法國跑在歐洲對這些能動但甚至是保護主義的政策作出反應的最前沿，馬克龍公布了幾項旨在 "加速 "法國工業覺醒的措施，同時使其更加綠色，如對電池、風力渦輪機或太陽能電池板的生產提供新的稅收優惠。

在接受《挑戰》雜誌採訪時，馬克龍還宣布實施 "超簡化程序"，將在法國建立新工業工廠的行政時間 "減半"。馬克龍促進提速，他認為無論是美國、亞洲還是歐洲的電池工廠，優先考慮的是速度。馬克龍說："你可以為他們提供數十億的援助，但如果你花兩年時間來處理一個程序，而且只是一立方米的紙上談兵，你保證會失敗。

馬克龍還呼籲 "暫停 "對歐洲新環境標準的監管，這引發了批評，特別是來自環保主義者的批評。歐洲觀察員和當選代表也表擔憂，甚至馬克龍自己陣營中有尷尬。法國總理博爾內Elisabeth Borne隨後在周六向電視觀眾保證，"法國的氣候雄心根本沒有暫停"。

消息沒有提及馬克龍在總統府接待外國老闆們的細節。