馬克龍接受電視採訪，談退休改革、稅收及如何幫助烏克蘭

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法國總統馬克龍周一晚間接受了法國電視一台（TF1）的採訪，在大約20分鐘的時間內，馬克龍談及了不少主題，包括退休改革、稅收以及法國對烏克蘭的援助。

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法國總統馬克龍周一晚間在法國電視一台播出的採訪中談到了法國的再工業化、烏克蘭戰爭、退休改革以及民眾的購買力問題。最近一些日子，馬克龍就這些主題已經說了很多，多次提及這些主題，但周一晚間，是他第一次上到電視上說。

與此同時，法國國民議會應該在6月初就一項廢除退休改革的議案進行辯論，法國總理博爾內將於周二開始在總理府與工會方面就退休改革開始討論。

就退休改革，馬克龍重申了他的退休改革方案的合法性。他說，“為了我們的後代，我們必須要讓養老金制度平衡”，他說，退休改革是“必要的”。法國總統還說，“我做的，是我曾經說過的。”

就民眾的購買力和通貨膨脹，馬克龍表示，他將繼續減輕法國中產階級的稅務負擔。根據現在到2027年的財政預算軌跡，對家庭的減稅規模將是20億歐元。馬克龍說，他要求政府將這20億減稅集中用於為中產階級減稅。

就法國的再工業化，應該指出的是，馬克龍選擇周一晚間在法國電視一台接受採訪，絕不是偶然的。因為周一下午，國際商界領袖在凡爾賽宮舉行了“選擇法國”活動，其中有幾位宣布在法國進行大量投資。法國總統還在愛麗舍宮親自接見了好幾位老闆，包括特斯拉的老闆埃隆·馬斯克。馬克龍周一晚間在電視上說，“今天，我們宣布了創紀錄數量的外國投資，”馬克龍提到了“130億歐元的投資”。

就烏克蘭戰爭，法國將繼續支持烏克蘭。法國總統表示，“法國的戰略是幫助烏克蘭抵抗”。馬克龍周日晚上在愛麗舍宮會見了烏克蘭總統澤連斯基。馬克龍說，法國已經交付了很多，法國將提供“其他設備和其他導彈”來幫助烏克蘭發動進攻。

法國將不僅僅提供武器。馬克龍宣布法國將培訓烏克蘭的飛行員。