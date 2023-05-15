馬克龍：餘下任期將減稅20億歐元

減稅

法國 – 法國總統埃馬克龍 (Emmanuel Macron) 周一晚間接受電視一台記者專訪時表示，餘下任期中，如果預算允許的話，他將把重點放在對中產階層的減稅措施上。具體說來，希望到2027年減稅達20億歐元。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統馬克龍上個周日在接受《觀點》( L'Opinion )媒體採訪時表示，那些月收入在1500至2500歐元間的中產階層，享有政府補貼收入過高而想希望過得更寬裕些又會捉襟見肘，這一階層享有更多的減稅措施。

馬克龍又稱，改善商界承擔稅務的壓力，有助創造更多新職位。

其實在連選了連任時，馬克龍曾表示，稅收和福利方面，他將實施一攬子減稅措施，取消電視稅、調整遺產稅、降低個體經營者稅費，將社會福利金直接撥付到受益人的銀行賬戶，對單身母親的援助增加50%。

上月，法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)促請政府，不要再減稅，因為此舉導致政府財政變得更難以持續。另外，評級機構惠譽早前調低法國主權評級，原因之一是認為法國政治爭拗窒礙經濟發展。馬克龍回應有關問題時不認同有關看法，強調退休金改革是得到廣泛民眾支持。