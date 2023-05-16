嘎納電影節開幕片《杜巴利伯爵夫人》遭抵制

嘎納電影節

法國 – 嘎納國際電影節16日放映開幕片《杜巴利伯爵夫人》(Jeanne du Barry)。本片以路易十五的最後一任情婦杜巴利伯爵夫人為主軸，描述其草根出生的背景在踏入皇宮後，迅速得到路易十五的青睞，並以成為伯爵夫人的方法得到自由出入皇宮的權力。但她最終也成為恐怖統治時期的受害者，50歲被送上了斷頭台。

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就在第76屆嘎納國際電影節正式拉開帷幕，耀眼星光步入電影節紅地毯時刻，法國《解放報》16日刊出由123名藝術家、演員刊出的呼籲書。呼籲書寫道：“嘎納的恥辱”，戛納電影節給實施過家暴、性虐待的演員鋪“紅毯”，我們憤怒！

女權組織Osez le féminisme(勇於踐行女權主義)在一份公報中表示，法國電影界已經不是第一次向男性暴力屈服了。2020年，曾獲得過電影凱撒獎最佳女主角獎的女演員阿黛拉·哈內爾(Adèle Haenel)憤然離席，抗議主辦方把2020年凱撒獎頒給羅曼·波蘭斯基(Roman Polanski)。2020年波蘭斯基以《我控訴》獲得了最佳導演獎。

女權組織Osez le féminisme為什麼抗議今年的嘎納開幕片呢？開幕片《杜巴利伯爵夫人》男主人公約翰尼•德普（Johnny Depp）被控對他的前妻安柏赫德 (Amber Heard)施暴。按照他前妻的說法，丈夫不僅對她實施家暴，酒醉時將一台手機扔到她臉上、拉扯她的頭髮，還砸酒瓶跟破壞她的畫室。離婚大戰持續六年後，約翰尼·德普勝訴了。

據法新社報道，嘎納開幕片中的男主角形象不佳；而女導演兼演主角的女演員麥溫·勒·貝斯柯（Maiwenn Le Besco）也被控在巴黎一家餐廳襲擊了獨立媒體人士Mediapart網站創始人埃德維·普萊納爾（Edwy Plenel）。

法國總工會16日發表一份公報，抗議主辦方讓影片《回歸》入圍參賽。總工會在公報中表示，此片涉嫌對一名不滿16歲女演員的明顯性場景騷擾和違規行為。工會人士寫道，做出這樣的選擇表明，“道德、性別歧視和性暴力不是戛納電影節感興趣的主題。那些譴責它的人在神聖不可侵犯的創作篇章中沒有發言權”。

在法國《解放報》簽署呼籲書的有法國前總統奧朗德妻子朱莉·加耶(Julie Gayet)。