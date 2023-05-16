法國政府大廳必須掛總統頭像？這樣掛可以嗎？

法國/政治

法國國民議會5月10日一讀通過了一項旨在強制在市政廳前展示法國和歐洲旗幟的法案。對執政黨提出的這一文本的審查導致提交了一百多條修正案。其中包括左翼政黨“不屈服的法國”黨派提出的要求 "在每個市政廳的正面展示共和國的座右銘'自由、平等、博愛'"的修正案，和右翼共和黨成員Philippe Gosselin提出的 在所有市政廳展示《人和公民的權利宣言》"的LR成員Philippe Gosselin的修正案，以及由執政黨兩名議員Denis Masséglia和Nicole Dubré-Chirat提出的要求懸掛總統官方畫像的修正案。必須懸掛總統畫像的修正案在國民議會通過之後隨即引發反對黨的強烈反彈，法國Piffonds市（約訥省）的極右翼黨派市長Xavier Rosalie將總統埃馬紐埃爾-馬克龍的官方畫像換成了一個微型畫。以表達對強制性懸掛總統頭像的抗議。

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事實上，自1870年9月4日法蘭西共和國宣布成立以來，在市政廳展示國家元首的畫像從未被強制要求過（只有一次例外）。法國法律並沒有明確條紋規定必須在市政廳展示共和國總統的官方照片和瑪麗安的半身像，儘管這在法國各地早已成為傳統習俗，被認為符合共和國的傳統。

並沒有被立法或法規條文所涵蓋，也沒有被判例法認可的習慣規則。這是常見的做法，符合共和國的傳統。這一答覆特別援引了 "尊重地方自由"。而唯一一個強制要求在市政廳展示肖像的政權是維希政府，1940年10月9日，維希政府的內政部長馬塞爾-佩魯頓（Marcel Peyrouton）發出指示，要求在 "公共機構，特別是省和市政廳、教育機構和郵局 "的牆上展示法國國家元首的畫像。這項義務在二戰結束後被廢除。

必須指出的是，這項規定尚且沒有正式獲得通過。議會表決後的法律文本必須傳給參議院，然後在議會兩院意見不一致的情況下再回到國民議會進行二讀。如果在最後表決時，這一措施被寫入法律，那麼它將把原來的共和制傳統變成一種義務。

法國總統頭像風波可謂風波不斷：

Des décrocheurs de portraits brandissant une image d'Emmanuel Macron retournée, à Paris, le 13 mars 2020. (Christophe Archambault/AFP)

2019年在巴黎、瓦朗斯和斯特拉斯堡等地的市政廳發生了多起總統頭像被偷竊的事件，發動此一活動的環境活動人士譴責總統在保護環境領域無所作為，展開公民不服從活動，法國全國各地有140個總統頭像或者被盜竊，或者被反掛。

環保活動人士中有12人被法國法院判處200至500歐元的罰款，他們被裁決犯有“集體盜竊”罪。去年五月，法國最高法院駁回了他們的上訴，環保人士已經上告歐洲法院。不過，環保人士表示絕不會就此罷休，他們的律師已經講案件提交給斯特拉斯堡的歐洲人權法院（ECHR）。集體訴訟可能還會持續兩年。他們所有人都 "希望 "通過這次上訴贏得案件。