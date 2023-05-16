法國敲鍋抗議退休改革 總統夫人侄孫遭暴毆

法國/第一夫人侄孫遭毆打

法國第一夫人布麗吉特-馬克龍16日周二對那些在反對養老金改革的示威活動中襲擊她侄孫子的人的 "懦弱、愚蠢和暴力 "表示憤慨。法國左右兩派的當選議員都譴責了這一毆人致傷的流血襲擊。

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法國第一夫人布麗吉特-馬克龍周二在發給法新社的一份聲明中說："我與我的家人緊密在一起。"總統馬克龍的妻子說：“我已經多次譴責這種暴力，暴力只會導致更糟糕情勢。”

據法國第一夫人讚揚說：她的侄孫"讓-巴蒂斯特有勇氣對抗一個團體的懦弱、愚蠢和暴力。她並說，“我讓司法來解決”。

周一晚上，在法國北部亞眠市中心，馬克龍夫人的侄外甥，30歲的讓-巴蒂斯特-特羅格諾在接受電視新聞採訪後不久，被一群參加反對養老金法律的 "敲鍋底抗議"的人認出並被襲擊，特羅格諾的父親讓-亞歷山大告訴法新社說，襲擊者暴打特羅格諾的頭部、手臂和腿部，侮辱 "總統、他的妻子和遭暴打的人的全家"，多虧在三個鄰居的干預，遭毆者才得以逃脫。

法新社引述一位警方人士說，有8人於周一晚上被捕，周二仍在被關押中。

至此沒有警方案情報告。

被暴打的讓-巴蒂斯特-特羅格諾（Jean-Baptiste Trogneux）於周二上午在醫院"接受觀察，等待掃描"結果。他的父親說："他們已經越過了底線，我感到很震驚"。他感到遺憾的是，儘管他兒子經營的Trogneux巧克力廠與總統夫婦之間沒有 "任何經濟聯繫"，但自馬克龍當選總統以來，這個由布麗吉特-馬克龍的曾祖父創建的品牌企業經常成為攻擊目標。人們呼籲抵制該企業產品的呼聲早已經出現。

暴力毆人事件後，一些政治家迅速在Twitter上作出反應，包括呼籲抗議示威的激進黨團，譴責暴力，譴責毆打無辜。總統多數派議員卡爾-奧利弗評論說，"越來越糟了! 現在是共和國總統的家人都遭毆。"右翼政黨 "共和黨 "領導人埃里克-西奧蒂（Eric Ciotti）譴責說："是的，要民主辯論，不要暴力和恐怖"！他並呼籲對襲擊者進行 "無情的 "懲罰。左派黨團也譴責了這次襲擊。激進的左翼法蘭西不屈服議員Alexis Corbière說："任何針對民眾的暴力都是不可接受的。打擊一位政治家的孫子侄子，以懲罰馬克龍，是一種懦弱的行為"。

法新社說，襲擊發生在一個敲鍋底雜音抗議聚會場外。自從4月中旬法國政府頒布了備受爭議的養老金改革後，這些鍋碗瓢盆的敲打聚會就沒有停止過，援引憲法規定，政府行政部門強行通過了這項改革，但引發社會抗議。

儘管他們有時只聚集了幾十個人，但他們幾乎每次都會追隨馬克龍或政府總理博爾內外出經過路線被組織起來敲鍋可以。馬克龍曾說，他並沒有從中看出民主對話的新意。