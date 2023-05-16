第76屆戛納電影節周二晚間開幕

法國，2023戛納電影節

第七藝術最大的盛會，第76屆戛納國際電影周二（5月16日）晚間即將開幕，5月16至27日電影節期間，世界電影的明星再次雲集戛納，電影節明天將展映法國女導演麥溫執導《杜巴利伯爵夫人》，為電影節正式拉開帷幕，這也是在片中飾演法王路易十五的約翰尼·德普在輿論沸揚離婚案官司後的首次回歸。

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在經歷了因疫情而困難低落的幾年後，第76屆戛納電影節的環境氣氛終於恢復如前，在官方評選的70多部影片中，有21部主競賽單元將最終爭金棕櫚大獎，其中備受矚目的老將新秀齊聚，同台競技，包括5位前金棕櫚獎得主將重回盧米埃而大廳再逐大獎，如英國導演肯-洛奇的新片《老橡樹》，日本導演是枝裕和的《怪物》，意大利導演南尼-莫雷蒂的《未來的太陽》，德國導演維姆-文德斯的《完美日子》，以及土耳其導演比格錫蘭的《枯草》等。

今年也是經歷三年疫情後華語電影在戛納的回歸，共有5部長片、2部短片入圍不同單元，其中中國獨立導演王兵的紀錄片《青春》入圍主競賽單元，這是繼2019年調疑難的《南方車站的聚會》之後，時隔四年華語片首次競逐金棕櫚，王兵的另一部影片《黑衣人》也入圍特別展映單元，其他入圍的華語片還有魏書鈞《河邊的錯誤》、陳哲藝《燃冬》入圍一種關注單元；耿子涵《小白船》和潘越《夏日副本》分別入圍導演雙周長、短片單元；舒輝《一個散步的夜晚》入圍影評人周單元。此外，電影基石單元也有兩部華語導演的作品入圍，分別是何鈺鵬執導的《夏至前天》和於浩《圓始時代 Uhrmenschen》

非洲大陸在今年的官方評選中表現尤為突出，共入圍六部影片，其中兩部角逐金棕櫚獎。

今晚的開幕將由法國女演員基婭拉-馬斯特羅亞尼主持，而她的母親正是出現在今年戛納官方海報上的法國國寶級演員凱瑟琳-德納芙。

像往年一樣，電影節將再次迎來一些最負盛名的好萊塢明星。在去年湯姆-克魯斯和他的《壯志凌雲》-獨行俠在電影節首映獲得巨大成功後，今年將是哈里森-福特帶着他主演的《奪寶奇兵5》-命運鐘盤走上戛納紅毯。好萊塢著名演員兼製片人邁克爾-道格拉斯將在電影節開幕式上被頒授終身成就榮譽金棕櫚獎。

在去年戛納電影節開幕式，烏克蘭總統澤連斯基的視頻致辭給影節帶來驚喜，今年戛納電影節正值法國反對退休制度改革的社會風潮，工會或利用電影節表達抗議，報道說，受法國總工會(CGT)啟動的“100天憤怒”運動影響，電影節主要場館設施可能會面臨停電的威脅。