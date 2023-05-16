第76屆戛納電影節開幕式新聞發布會

戛納電影節2023

第76屆戛納電影節拉5月16日開帷幕，本屆電影節藝術總監福茂首個新聞發布會為有7位女導演影片入圍競選單元表示欣慰，他同時為出演《杜巴利伯爵夫人》開幕片中不受美國電影界歡迎的影星男約翰尼·德普辯護，強調自由和遵守法律。

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第76屆戛納電影節拉5月16日開幕，本屆電影節藝術總監福茂舉行首個新聞發布會，表示2023年的戛納電影節入圍女性導演的數量首次創下紀錄，總共有七位部是女性導演執導的影片入圍21部主競賽單元逐金棕櫚獎。

本屆電影節藝術總監福茂再次對此感到高興，他說非常出色的是女性導演在電影屆中存在，而且女性導演地位越來越重要，這種趨勢比以前更明顯，就如同在文學或音樂中一樣，女性的目光，女性的故事將以另一種方式進入電影世界。

法國女導演兼演員麥溫執導的《杜巴利伯爵夫人》作為本屆戛納的開幕片，並於同日在法國各大影院上映，不受美國電影界歡迎的美國影星男約翰尼·德普扮演主人公路易十五，也是他的法語處女作。

對於一些記者質疑對由於家暴指控以來在美國電影界不受歡迎的約翰尼·德普現身戛納，對此本屆電影節藝術總監福茂也毫不避諱，說我生活中只有的信條那就是思想自由，言論自由，在法律框架內行動的自由。

因此如果約翰尼·德普被禁止，他將被禁止出演電影，如果這部電影被禁，我們就不會談論它。

另外，電影節也是當今生活的縮影，本屆戛納電影節在法國仍然緊張的社會氣氛中開幕，法國總工會等計畫採取行動。