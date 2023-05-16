馬克龍將訪蒙古 首創法國總統踏足

法國/美國/馬克龍

據法國總統府愛麗舍宮報告說，本周末將出席在日本舉行的七國集團峰會的馬克龍，隨後將於周日前往蒙古進行短暫訪問，法新社說，這是法國總統首次前往中國和俄羅斯之間的內陸國家。西方人對蒙古表現出越來越大的興趣。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統將於周五至周日在日本廣島市參加與日本、美國、加拿大、德國、英國和意大利領導人的G7集團首腦會議。愛麗舍宮說，周日，在馬克龍的最後一次新聞發布會之後，總統將飛往烏蘭巴托，與烏克納-胡雷蘇赫總統共進晚餐。

按日程，馬克龍還將參觀成吉思汗博物館，這位13世紀偉大的蒙古征服者，將把蒙古歷史部分藏品借給南特（法國西部）的歷史博物館，並計畫在10月舉辦展覽。

馬克龍將在傍晚時分啟程回到巴黎。

據馬克龍的隨行人員解釋說，"蒙古在回程的路上，這使我們能夠通過賦予非常特殊的意義來實現這一歷史性的第一次造訪。"解釋還說，"蒙古是一個位於俄羅斯和中國之間的內陸國家，但蒙古也是一個擁有自由政府模式的國家，該國舉行選舉，經歷過政黨政權更迭，蒙古也在尋求使該國夥伴關係多樣化，以便更加強大，並能夠在更好的條件下與俄羅斯和中國的龐大鄰國打交道。"

對蒙古，法國總統提到了 "地緣戰略層面 "的一個 "非常重要的問題"，這是巴黎希望 "放鬆對俄羅斯鄰國的約束，讓它們有選擇的餘地 "的一部分。在雙邊層面上，法國認為有 "非常重要的合作機會"，因為蒙古 "90%的電力依賴煤炭"，有一個 "經濟去碳化 "的 "問題"與前景。

據法新社說，近年來，這個亞洲國家已經成為美國日益關注的對象，這是美國對抗北京日益強大的戰略的一部分。目前，蒙古國所有商品出口總額的86%出口到中國。這些中國購買的貨物中有一半是煤炭。

自1992年蒙古脫離蘇聯的勢力範圍，首次頒布民主憲法以來，蒙古也一直在政治不穩定中掙紮。