巴黎悖論Paradox博物館將開館

巴黎“悖論博物館”

法國 – 經過兩年的工程，巴黎“悖論博物館”將於5月18日正式揭幕。位於巴黎9區上下三層的悖論博物館佔地1700平米，90種介於變形畫、光學幻覺和超越感官的體驗，你會喜歡被欺騙和捕捉超現實主義的圖像。

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主辦方介紹說，參觀者也可以提供具有炫目的照片，讓更多的人來體驗一個有趣的、充滿矛盾的藝術。

此次開幕的巴黎悖論博物館是第六個。奧斯陸2022年3月率先開闢了感官悖論博物館，跟隨其後的有邁阿密、斯特哥爾摩、巴塞羅那和塞浦路斯的利馬索爾(Limassol)悖論博物館。

2023年，倫敦、芝加哥、柏林都會效仿巴黎籌建顛覆視覺的悖論博物館。

出遊巴黎網站介紹說，巴黎Paradox博物館揭開了一個沉浸式的旅程，持續時間約1小時30分。當然，作為一個有才華的攝影師，你可以在那裡花更多的時間，因為當然，你可以利用這個機會，拍攝大量不尋常的照片（和視頻），在社交網絡上分享你的經驗。

最後，巴黎Paradox博物館的一個特別之處是，在參觀的開始和結束時都有咖啡等着你 ! 這是一個很好的方式來恢復我們的情緒，以良好的咖啡和糖果。請注意，有一個密碼櫃可以供你放下衣服和大衣，在你想拍照的時候非常有用。