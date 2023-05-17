新疆棉：巴黎新訴訟劍指多個服裝巨頭

法國/新疆棉

多個協會17日宣布，他們再次提出申訴後，對優衣庫和Inditex等服裝巨頭提出了新的指控申訴，訴訟指責這些公司從中國維吾爾人的強迫勞動中獲益。16日提出的申訴案將導致任命一名調查法官審理。此前，已經有同類指控針對成衣服裝公司涉嫌新疆棉花罪責訴訟立案。

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由反腐敗協會Sherpa、商標倫理規範Ethique sur l'étiquette集體、歐洲維吾爾研究所（IODE）和一名在新疆省（中國西北部）被關押的維吾爾婦女，對服裝成衣巨頭提出四項罪行指控：反人類罪、種族滅絕罪、嚴重的淪為奴隸罪和合夥有組織團夥人口販運罪。指控者指控上述服裝巨頭對公眾隱瞞了涉嫌這些罪責。

原告希望揭開 "跨國服裝公司從強迫維吾爾人勞動製造產品中獲利的可能責任"，並指出 "每五件棉衣中就有一件可能是被維吾爾人強迫勞動所玷污"。

法國國家反恐檢察官辦公室（Pnat）的反人類罪部門於4月結束了初步調查，該調查是在2021年6月初步投訴後開始的。

投訴指控法國優衣庫（由日本Fast Retailing集團擁有）、Inditex（擁有Zara、Bershka、Massimo Duti等品牌）、SMCP（Sandro、Maje、de Fursac...）和鞋類製造商Skechers銷售全部或部分在工廠生產的產品，根據這些協會的說法，維吾爾人在那裡受到了強迫勞動。維吾爾人遭強迫勞動的人數有時被估計為超過一百萬。原告還認為，這些公司沒有對其分包商進行充分的控制。

控方律師威廉-布爾登(William Bourdon)希望法國司法系統能夠依據"隱瞞反人類罪 "來 "確認該案件的罪責"。他說：這些紡織成衣公司將不得不對他們嚴重的國際犯罪付出代價，棄道德不顧，為明知故犯地中飽私囊的行為負責。

據法新社，在第一次遭投訴時，這四家公司否認使用過任何強迫勞動。除了這四個服裝巨頭，其他主要集團（耐克、阿迪達斯、謝因等）也是類似指控的對象。

美國和其他幾個國家指控對維吾爾族穆斯林少數民族行為是 "種族滅絕"，聯合國人權事務高級專員則指控是反人類罪。

中國拒絕這些指控，中國把被西方譴責的再教育中心說成是旨在打擊宗教極端主義和確保社會穩定的專業培訓中心。