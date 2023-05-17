法國前總統薩科齊“腐敗”案被確認三年監禁 稱將上訴

法國/薩科齊/司法

周三（5月17號）法國上訴法院確認對前總統尼古拉-薩科齊裁決，他被判處三年監禁，包括一年的電子監控，罪名涉腐敗和權錢交易。

廣告 繼續瀏覽後續

68歲的尼古拉-薩科齊成為第一位被判處監禁的法國前總統，他的前任希拉克曾在2011年因巴黎市虛構就業案被判處兩年緩刑。

法新社報道，這位法國前右翼強人坐在被告席上聽完判決，緊咬下巴，沒有發表聲明就離開了法庭。他的律師拉豐（Jacqueline Laffont）立即宣布，將 "向最高法院提出上訴，這一上訴將暫停今天宣布的所有措施（......）"。

同案的長期擔任薩科齊律師的赫爾佐格（67歲）和前高級法官阿齊貝爾Gilbert Azibert（76歲）也被認定在2014年與薩科齊簽訂了 "腐敗協議"，並被判處同樣的刑期。

上訴法院還對薩科齊和阿齊貝爾實施了為期三年的公民權利禁令，剝奪比被選舉權。並對赫爾佐格先生實施了為期三年的公民權利禁令。 赫爾佐格先生和阿齊貝爾的律師說，他們還將向最高法院提出上訴。

上訴法院認為薩科齊“利用他作為前總統的地位為他的個人利益服務”，這種“軌道偏離”需要堅定的刑事回應”。也認為阿齊貝爾 (Gilbert Azibert) 的行為“抹黑”了地方法官的職業，法院院長索菲·克萊門特 (Sophie Clément) 強調說，赫爾佐格“背叛了他作為律師的誓言”。

上訴法院的裁決實際上超越了檢察院的要求，從而確認了 2021 年 3 月 1 日作出的判決，總檢察長辦公室曾於2022年 12 月 13 日要求對三名被告的三年徒刑完全緩期執行。三人一直否認有任何腐敗行為。薩科齊在上訴審判期間堅決對這些指控進行了反駁，重申他“從未對過任何人行賄”。

該事件於2014年被法國前總統薩科齊與他的長期律師蒂埃里-艾爾佐格（Thierry Herzog）的電話攔截“竊聽”引爆出來。 對於控方，這些竊聽揭示了與時任法國最高法院總法律顧問阿齊貝爾先生的腐敗協議。

2013年底，負責調查利比亞資助其2007年總統競選活動嫌疑的調查法官決定將尼古拉·薩科齊的兩條線“聯繫起來”。然後他們發現了第三條非官方線路的存在。

這是 2014 年 1 月以保羅俾斯姆特“Paul Bismuth”的身份購買，它專門用於兩人之間的交流。保羅俾斯姆特是 赫爾佐格的高中同學。