法國第一夫人對即將回國的“圓夢”戀戀不捨

熊貓外交

中法 – 法國第一夫人布麗吉特·馬克龍5月17日前往博瓦勒動物園，向將返回中國的熊貓“圓夢”告別。布麗吉特告訴記者，圓夢很快將回中國，這是我今天來到這裡的主要原因。法新社報道說，第一夫人說自己心裡總有些捨不得。

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總統夫人表示，我認識圓夢已經5年半了，每次站到它面前心情都很激動。我很難說出自己為什麼會這樣。總之，站在它面前的時候就不想離開它。

2017年8月4日，雄性大熊貓“圓夢”出生於法國博瓦勒野生動物園，它是首隻出生在法國的大熊貓。“圓夢”的父母是2012年從成都大熊貓繁育研究基地到法國的大熊貓“圓仔”和“歡歡”。人們還有一個習慣，把布麗吉特說成是圓夢的教母。

2017年12月4日，“圓夢”正式獲名，名字“圓夢”由中法兩國“第一夫人”共同選取，寓意夢想成真，也寄寓着中法友誼長存的美好願望。

而“圓夢”的父母，旅法大熊貓“圓仔”和“歡歡”，將繼續留在博瓦勒動物園裡，租期延長至2027年。法國博瓦勒動物園（ZooParc de Beauval）園長也是代表團成員。博瓦勒動物園是全球十大最美動物園之一，也是法國唯一一家擁有大熊貓的動物園。目前，該動物園共有5隻大熊貓：媽媽“歡歡”、爸爸“圓仔”、兒子“圓夢”（2017年出生，馬克龍的夫人布里吉特擔任它的“乾媽”）、雙胞胎女兒“歡黎黎”和“圓嘟嘟”（2021年出生）。

為什麼取名“歡黎黎”和“圓嘟嘟”呢？中國外交部發言人趙立堅2021年11月曾表示說，“歡黎黎”的“歡”取自大熊貓媽媽“歡歡”，“黎黎”意指巴黎；“圓嘟嘟”的“圓”取自大熊貓爸爸“圓仔”，“嘟嘟”意指成都。一個跟爸爸姓，一個跟媽媽姓。它們的命名寄託着兩國人民對發展中法友誼的祝願和期許。

在和圓夢告別的同時，法國第一夫人布麗吉特還“探望”了“歡黎黎”和“圓嘟嘟”。