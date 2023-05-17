法國第一季續保持1982年的最低失業率7,1%

根據法國經濟統計局（INSEE）周三(17日)公布的數據指出：法國今年第一季度失業率繼續停留在7,1% ，新冠情期間不算，與1982年的7,1%最低失業率相同。另外，本季度的長期失業率（至少一年），占工作人口的 1.8%，是2009 年第一季度的1.7% 以來的最低水平。

廣告 繼續瀏覽後續

法國經統局指出，法國第一季度失業率繼續停留在7,1% ，疫情期間不算，這與1982年的7,1%最低失業率相同。

本季度的長期失業率（至少失業一年），占勞動人口的 1.8%；這一水平是自 2009 年第一季度（1.7%）以來的最低水平。

根據法國經統局的數據，法國第一季度的失業率穩定在 7.1% 。季內失業率穩定在 7.1%，比去年同期低 0.3 個百分點。

根據周三發布的這一份報告，根據國際勞工局的定義，法國有 220 萬失業人口。

在第一季度，根據國際勞工局 (ILO) 定義的失業人數——比在 Pôle Emploi 註冊的求職者的定義更嚴格——與 2022 年最後三個月相比略有下降，減少了 7,000 人根據 INSEE 於 5 月 17 日星期三發布的一份報告，現在有 220 萬人。 季內失業率穩定在 7.1%，比去年同期低 0.3 個百分點。

如果我們排除在健康危機期間觀察到的“錯視畫”下降，我們必須回到 2008 年第一季度 (7.2%)和 1982 年第二季度 (7.1%)才能找到同樣的水平。也就是法國繼續保持1982年以來的最低失業率水平；

本季度，15-24 歲的青年失業率略微下降 0.2 個百分點，失業率為16.6%。 它比健康危機前（2019 年底）的水平低 5.2 個百分點。 本季度 25-49 歲人群的失業率幾乎穩定（- 0.1 個百分點），為 6.4%。 最後，50 歲或以上人口的失業率在本季度略有反彈（+0.2 個百分點）為 5.2%，但仍低於去年同期的水平，降低了0.3 個百分點。

本季度的長期失業率（至少一年）幾乎穩定（-0.1 點），占工作人口的 1.8%。 如果我們排除健康危機期間的 2020 年第二季度（1.4%），這一水平是自 2009 年第一季度（1.7%）以來的最低水平。