法新點名法國總統總理亦如庶人領刑者

法國

在薩科齊（Nicolas Sarkozy）今天在上訴中被判處三年監禁，其中包括一年的牢獄之災之前，另一位法國前總統希拉克和三位前總理在自1958年起實行的政治制度的第五共和下受到司法機關的判刑懲罰。

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法國前總統薩科齊周三在巴黎被判處三年監禁，其中包括一年的電子手鐲，這是對法國前國家元首前所未有的懲罰，原因是腐敗和濫施影響。當然他的律師立即宣布向最高法院提出上訴。

法官們指控他曾承諾支持一位高級法官吉爾伯特-阿齊貝爾（Gilbert Azibert）競選摩納哥的一個著名職位，以換取與他有關的案件的特權信息。

2007年至2012年在愛麗舍宮任職的尼古拉-薩科齊也將在秋季因非法資助其2012年總統競選而接受上訴審判。在2021年9月的初審中，他被判處一年監禁。

薩科齊受到第三次高調審判的威脅：5月11日，金融檢察官辦公室要求將他送上法庭，審理涉嫌利比亞資助其2007年總統競選的案件。

希拉克

1995年至2007年擔任共和國總統的雅克-希拉克於2011年被判處兩年監禁，緩期執行，罪名是挪用公款、違反信託和在巴黎市虛構就業的案件中擁有非法利益，這可以追溯到1990年代初他擔任巴黎市長和右翼政黨保衛共和聯盟RPR主席時。

由於疾病導致身體虛弱，希拉克沒有出庭參加審判，也沒有上訴。希拉克於2019年去世。

菲永

2007年至2012年在尼古拉-薩科齊領導下擔任總理，弗朗索瓦-菲永於2022年5月9日經上訴被判處四年監禁，包括一年監禁、375,000歐元的罰款和十年的無期徒刑，原因是有關他的妻子佩內洛普的虛構領薪。

他被認定犯有挪用公款罪，以及共謀和隱瞞濫用社會資產罪，菲永已向最高法院提出上訴。

朱佩

1995年至1997年期間擔任雅克-希拉克總統的總理，阿蘭-朱佩因在巴黎市虛構工作事件中的非法利益，於2004年經上訴被判處14個月的緩刑和1年的無資格選舉刑期。

右翼的RPR黨（朱佩先生在1988年至1995年期間擔任該黨的秘書長）的永久成員由市政府支付報酬。

克雷松

1991年至1992年擔任總理的埃蒂特-克雷松在馬蒂尼翁任職後，於2006年被歐洲法院認定犯有徇私舞弊罪，因為她在擔任歐盟專員期間僱用了一位密友作為辦公室顧問成員。但她被免除經濟處罰。