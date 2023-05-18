伊朗表示準備“努力”釋放最後4名被控間諜活動的法國人

抗議者在巴黎人權廣場舉行的支持被伊朗政府拘留的法國國民的示威遊行中，舉着在伊朗被拘留的法國人 Fariba Adelkhah、Cécile Kohler 和 Benjamin Briere 的畫像。 2023 年1月28日

伊朗當局18日向法國媒體表示，準備“努力”釋放最後4名被指控從事間諜活動的法國人。伊朗外交部長侯賽因·阿米爾·阿卜杜拉希安 (Hossein Amir Abdollahian) 在接受《費加羅報》獨家專訪時確認，釋放這4名法國人“符合兩國利益”，並表示他與法國外交部門就此案取得了進展。

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在5月12日周五兩名在伊朗。被拘留的法國國民，因健康惡化的人道理由，從監獄獲得釋放返回法國的一周後，德黑蘭聲稱，希望為釋放其他四名被伊朗監禁的法國人而努力。

在一次罕見的法國媒體採訪中，伊朗外交部長侯賽因·阿米爾·阿卜杜拉希安(Hossein Amir Abdollahian) 表現出一定的樂觀情緒。

伊朗外長在接受《費加羅報》採訪時說：“在我和法國外長凱瑟琳·科隆納女士之間，通過電話不斷保持聯繫。”伊朗外交部長強調說 ：“最近在北京，與科隆納女士，我們進行了將近兩個小時的談判。 我們談到了我們之間所有的誤會。 我們之間已經達成協議，我們的部分協議帶來了幾天前釋放了兩名法國公民。

基於人道理由，幾個月來身體健康狀況出現惡化的兩名法國俘虜 本傑明·布里埃爾和伯納德·費蘭已經於5月12日周五被伊朗當局釋放。

目前還有另外四名法國人仍被關押在伊朗監獄中。 其中有塞西爾·科勒 (Cécile Kohler) 和雅克·帕里斯 (Jacques Paris)這對屬於工會會員的夫婦，他們在2022 年 5 月 7 日，“在旅遊期間”被伊朗當局捕。 還有一名銀行業顧問，路易斯·阿諾 (Louis Arnaud)於 9 月 28 日在伊朗德黑蘭被捕，

最後，還有一名從未透露身份的法國人目前仍在監獄中。

此外，一名法國-伊朗籍的研究員 法比拉Fariba Adelkhah 已於 2 月 10 日獲釋，但她仍然不能離開伊朗。

伊朗外長阿卜杜拉希安強調說： “我們和法國外長凱瑟琳·科隆納女士 Colonna 女士一致同意，努力爭取釋放已在伊朗被定罪和監禁的法國國民，但此案的起訴屬於我國司法部門”，

這種權力掌握在一些以極端保守立場著名的人士手中。然而，伊朗外長明確表示，“科隆納女士和其他法國官員已經採取了積極步驟，其結果符合兩國的利益”，他對此表示歡迎。

去年秋天，當法國總統馬克龍在愛麗舍宮接見四位象徵為婦女爭取更多自由而奮鬥的伊朗婦女，這讓德黑蘭特別惱火。

當被問及在上周的兩名法國人質獲釋後，是否可以對仍被拘留的四名法國人早日獲釋持樂觀態度時，伊朗外長說，伊朗和法國“繼續接觸，以消除我們兩國之間的誤解”。

幾個月來，法國譴責伊朗當局這些任意拘留的做法，並提到了“國家人質”的問題。 法國外長凱瑟琳·科隆納(Catherine Colonna) 再度指出，“我們不會放鬆任何努力，我們將要求立即無條件的釋放”最後一批被伊朗俘虜的法國人。