參議院外交聽證問及法國外長訪問台灣？科隆納稱無計畫也不合適

法國/台灣/中國

法國外交部長科隆納17日接受法國參議院外交事務質詢，就法國外交部長是否訪問台灣議題作回答。法國外長稱沒有計畫訪問台灣，法國外長訪問也不合適。法國外長稱法國贊成台灣應該多參與國際組織，尤其是世界衛生組織。

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據法新社稱，在參議院被問及她或法國外交部的任何其他部長是否可以去台灣訪問時，科隆納說：“這不是計畫中的。”

中國認為擁有2400萬人口的台灣是中國的一個省，自1949年中國內戰結束以來，中國還沒有與台灣統一起來。只有十個左右的國家在外交上承認台灣。但法國不是其中之一。

據法國外長科隆納就法國外長訪問台灣話題說："不，我沒有預見訪問計畫。我甚至要補充說，我認為這不合適。" 她強調法國的 "平衡政策"，"正在產生一些結果"。她還說，這是 "確保在該地區更好地尊重國際法和亟需的安撫的最佳方式"。

法國外交部長指出，法國與台灣的關係是 "良好的、長期的和發展的"。"它們是經濟、文化，也是議會關係。但這些並不是外交關係。"她說，另一方面，法國 "贊成台灣在一些專門的國際組織中的應存在，在這些組織中，台灣的存在具有或將具有更多的價值"。

科隆納稱，"在我看來，世界衛生組織就是這種情況。但這種存在並不意味着承認它是一個國家"。

法國已經同意，台灣應該與目前正在進行的世衛組織第76屆大會的工作有"密切聯繫"。