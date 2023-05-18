發現艾滋病病毒40年祭

法國/艾滋病

40年前的今天，法國巴斯德研究所的一個巴黎所的小組發現了艾滋病病毒。這標誌着在與將導致4000多萬人死亡的流行病毒的鬥爭中邁出了第一步。1983年5月20日，美國《科學》雜誌發表文章，報道這種剛發現新病毒的"分離"情況。

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該病毒發現的作者Françoise Barré-Sinoussi、Jean-Claude Chermann和Luc Montagnier謹慎宣告：這種病毒 "可能涉及一些病理綜合病症。當時，艾滋病研究正處於起步階段。這種疾病是新發現的，有許多謎團。

但在此前兩年前，美國已經發出了第一批警告。1981年夏天，美國年輕的同性戀者中出現了諸如肺囊蟲和卡波西肉瘤的罕見疾病。醫生們想知道，為什麼這些通常為非常虛弱的人更會有的感染怎麼發生在得病前完全健康的年輕同性戀者身上。

美國專家想到是 "同性戀者和吸毒者中的流行病"。這種疾病那時還沒有名字，而且正在蔓延。海地人口也受到影響。人們創造了 "三個H "的說法，即同性戀者、海洛因成癮者和海地人。但很快又增加了第四個 "H"：血友病患者，他們也受到感染影響。再然後就使用了 "四H病 "這個術語。

到了1982年9月，醫學界開始使用 "艾滋病"（"感染性免疫缺陷綜合征"）一詞。在法語中："sida "是指受獲性免疫缺陷綜合征（syndrome d'immunodéficience acquise）。

艾滋病的原因仍然不明。一些人，如羅伯特-加洛，一位研究這種導致癌症的病毒家族的主要美國專家，正在尋找一種 "逆轉錄病毒"。在大西洋的這一邊，在巴黎，由Luc Montagnier在巴斯德研究所主持的病毒腫瘤學實驗室開始追蹤。

1983年初，巴黎傳染病專家Willy Rozenbaum在Pitié-Salpêtrière醫院從一名處於艾滋病早期階段的病人的淋巴結中提取了一份樣本。他的樣本於1月3日就送達巴斯德研究所的實驗室。"2022年去世的Montagnier在他的著作《Des virus et des hommes》中說："那天在夜幕降臨時（...），我開始了探究"。

他與弗朗索瓦絲-巴雷-西努西（Françoise Barré-Sinoussi）和讓-克勞德-切爾曼（Jean-Claude Chermann）一起發現了一種新的逆轉錄病毒，他們將其命名為LAV（淋巴腺病相關病毒）。

Françoise Barré-Sinoussi告訴法新社："我們已經分離出了這種病毒，我們已經證明它是一種逆轉錄病毒，但我們還不能確定它就是艾滋病染病的原因。

弗朗索瓦絲-巴雷-西努西告訴法新社，“當時沒有人相信我們"。5月在《科學》雜誌上發表的這一發現受到了懷疑，特別是羅伯特-加洛的質疑。

但巴斯德的團隊越來越相信他發現的LAV是造成艾滋病的原因。1983年9月，Montagnier向包括Gallo在內的少數幾位專家提交了這方面的數據。但是沒有獲得什麼反應。據呂克-蒙塔尼耶報告說：一年來，我們知道我們有確定的病毒（......）但沒有人相信我們，我們的結果報告論文甚至被拒絕了。

1984年春天，Gallo提交了一系列文章，宣布他發現了一種新的逆轉錄病毒--HTLV-3，它被認為是艾滋病的 "可能原因"。4月23日，美國衛生部長瑪格麗特-赫克勒與加洛正式宣布了這一發現的消息。同一天，加洛在美國提交了一份基於他的發現的艾滋病測試的專利申請，並迅速獲得批准。

然而巴斯德在發現LAV後，更早時提出的類似申請則被拒絕。

然而，Gallo和Montagnier很快就同意HTLV-3和LAV可能是同一種生物體。

1985年1月，它們的特性得到了證明。這種新病毒最終在1986年被命名為HIV（人類免疫缺陷病毒）。

法新社說，法國和美國對這一發現的先後關係存在爭議，直到1987年，法美達成協議，Gallo和Montagnier被描述為艾滋病病毒的 "共同發現者"。

對這一爭議不僅是一個科學榮譽的問題。它首先就是一個財務問題，因為這些發現直接導致了篩選試驗的版稅。

爭議真正的尾聲是在2008年到來，諾貝爾醫學獎將單獨授予法國人蒙塔尼耶和巴雷-西努西，以表彰他們對艾滋病毒的發現。