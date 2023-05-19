巴黎13區周五晚一5樓陽台坍塌 2人墜落重傷命危仍未脫險

法國巴黎13區周五(19日)晚上發生一起5樓陽台坍塌事件，一名男子和一名女子被送醫急救，目前他們的生命仍未脫離險境。

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周五(19日)晚上，巴黎第 13 區意大利大道上一座建築的五樓陽台發生坍塌，當時正有一名 60 歲左右的婦女和一名 65 歲左右的男子在這陽台上。

事故發生後，巴黎消防救護車隊人員趕到現場急救照顧這兩人，並將他們送往醫院救治。目前他們仍的性命仍瀕臨生死邊緣。這是巴黎消防救護人員向巴黎人報確認的消息。

據消防員稱，事實發生在約晚上 7 時45 分左右。 巴黎第13區意大利大道一棟六層樓建築的五樓，庭院一側的陽台發生坍塌。

急救單位出動了35名消防救護人員。據救護大隊指稱，事故現場有兩個人，一名 65 歲左右的男子和一名 60 歲左右的女子，事發後，得到救護人員的照顧，被送往地區醫院。

這兩人隨着陽台坍塌跌落後，造成他們多發性創傷，目前仍未脫離險境。巴黎消防救護車人員指出，意外發生後，這兩個人被送往地區醫院，沒有其他人受傷。

這個陽台在這棟大樓庭院的一側，坍塌時砸到下方四樓的陽台。 一名城市建築師抵達現場檢查坍塌所造成的損壞情況。

這意外發生後，動員了大約 35 名消防救護人員。在晚上 9 點 30 分左右，有“六、七輛車” 被施予“安全”措施，這是巴黎救護大隊向巴黎人報指出的。