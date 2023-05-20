法國酒店餐飲業借戛納電影節示威: 太辛苦 不公平

戛納/ 法國

周五（5月19日），法國酒店餐飲業工會在距離戛納電影節紅毯僅幾個街區的一家五星級酒店門前舉行示威，希望藉著戛納電影節期間進駐的大量國內外媒體，讓更多的人了解到光鮮電影節背後，服務人員的艱苦與付出。

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03:18 卡爾登酒店法國總工會秘書長 © Reuters

與往年一樣，戛納已禁止在電影節附近舉行示威活動，但卡爾登酒店的前院不在禁令範圍之內，因為它是私人財產。19日，大約有20人前來抗議退休改革，示威浪潮先是席捲巴黎、里昂、馬賽等大城市，而後來到了小，卻因電影節而備受國際關注的戛納。

卡爾登酒店法國總工會秘書長Ange Romiti表示：“年輕人不想在酒店餐飲業工作，因為太辛苦、太累人。所以想象一下，對於一個64歲的人來說，繼續工作這幾乎是不可能的”。

他表示：“我們很樂意接待電影節觀眾，但我們也希望通過電影節，讓更多人知道酒店餐飲業的辛苦與困境”。

法國總工會商業聯合會代表Dominique Chave也表示，她希望人們了解那些接待明星和遊客的服務人員的狀況：“一方面，你看到奢侈品行業的光鮮，另一方面，你看到酒店、咖啡館，尤其是餐廳員工，他們的工資很低，工作條件也很差，我們譴責這種差異”。

作為反對馬克龍改革的抗議活動的一部分，電力部門的法國總工會成員曾威脅要在電影節期間切斷電力，但電影節總監5月15日表示，與工會的談判進展良好。