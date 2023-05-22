戛納電影節之楊紫瓊訪談

戛納電影節2023

距離楊紫瓊獲得奧斯卡最佳女主角獎已經兩個多月了，她在5月21日回顧了自己與戛納電影節的故事。

廣告 繼續瀏覽後續

00:51 楊紫瓊，攝於2023年5月21日，戛納。 © AP

楊紫瓊5月21日在戛納電影節上對美聯社表示：“我還沒有停止工作，我想我需要完成電影《Wicked》的系列工作，之後才能抽出一些時間，慢慢地沉澱”。

今年的戛納電影節年度“躍動她影”獎頒給了楊紫瓊，這一獎項旨在表彰電影界的傑出女性。對此，她表示：“（戛納電影節2023年度“躍動她影”獎）對我來說是很重大的一件事，首先這是一項非常重要的獎，它很重要，因為它把光亮照到了女性的身上。這些女性捍衛彼此，她們不斷邁出積極的步伐，她們這麼做，為未來的人們贏得了可能性，為未來的人們贏得所有人都應得的平等機會”。

奢侈品巨頭開雲集團董事長兼首席執行官Francois-Henri Pinault、戛納電影節新任主席Iris Knobloch和電影節總監Thierry Fremaux共同決定了今年這一獎項的獲得者人選。Pinault的妻子Salma Hayek在周日的晚宴上，表示自己將楊紫瓊視為“英雄”。

Salma Hayek表示：“我們以前有機會一起出遊過，我們都嫁給了法國男人，所以我有機會和她在法國一同出遊。她是我的英雄。我的意思是，她實際上就是一個英雄，因為她非常厲害，你知道，她打敗所有的人。電影當中的她是那麼強壯、優雅、敏捷，作為女演員她非常有才華。而且她在銀幕上和銀幕外總是那麼優雅，她得獎，當之無愧”。

有關戛納電影節，楊紫瓊表示：“我與戛納的故事有二十多年這麼長，大概有25年這樣子。我第一次來戛納電影節，是因為卧虎藏龍這部電影，所以，那次真的是最棒的回憶之一，我必須說，那是我在戛納的第一次記憶，也是最令我回味的一次”。