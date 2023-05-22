澤倫斯基為何坐法國官方專機？

法國/烏克蘭戰爭

5月20日星期六，烏克蘭總統澤倫斯基乘坐法國總統府的飛機抵達日本，參加他被邀請參加的七國集團峰會。這架飛機之前剛剛乘載澤倫斯基出席阿拉伯聯盟峰會。但為什麼烏克蘭總統要乘坐法國的官方飛機？此事在法國國內引發關注，反對黨尤其是極右翼人士批評馬克龍此舉使法國公開站在烏克蘭一邊，從而激發俄羅斯的憤怒。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍在其推特賬戶上自豪地確認，沃洛季米爾-澤倫斯基乘坐 "帶有法蘭西共和國色彩的飛機 "前往廣島（日本），那裡正在舉行七國集團首腦會議。"烏克蘭代表團[已經]來到G7，與我們和我們的合作夥伴一起工作"。

對馬克龍來說，澤倫斯基出席七國集團是烏克蘭的一個 "獨特的機會"，它可以 "改變 "與某些南方國家如巴西或印度的立場。

烏克蘭的要求

法國總統府向《費加羅報》披露，乘坐法國官方專機的請求直接來自烏克蘭總統府。它是在5月18日星期四提出的。愛麗舍宮解釋說："我們答應了"。因此，法國空軍的空客A330飛機在波蘭邊境接走了沃洛迪米爾-澤倫斯基，並首先將他送到沙特阿拉伯，他在那裡的阿拉伯聯盟峰會上發表了講話。然後從那裡前往日本和七國集團。據愛麗舍宮稱，法國接受了基輔的請求，因為在所有出席廣島會議的國家元首和政府首腦中，馬克龍是認識澤倫斯基時間最長的領導人。馬克龍在愛麗舍宮接待了澤倫斯基總統，甚至在他當選之前，同一消息來源告訴《費加羅報》。因此，兩人之間存在着一種“信任關係"。

廣島峰會結束後，烏克蘭總統也將乘坐法國官方飛機離開。馬克龍的一位顧問指出，澤倫斯基上周去巴黎時，他來參加其主要盟友的峰會的想法已經 "在談話中"。5月中旬，在烏克蘭總統訪問巴黎期間，澤倫斯基就曾乘坐法國飛機從德國出發。