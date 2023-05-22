臉書母公司Mata違規轉移材料 歐盟罰款12億歐元

歐盟/美國

隸屬歐盟的愛爾蘭資料保護委員會於5月22日周一宣布對臉書的母公司Meta處以 12 億歐元罰款，原因是該企業違反歐洲規定和此前的裁決，“繼續將個人數據從歐洲轉移到美國”，該罰款也是在歐洲存在數據法有史以來最重的罰款。

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隸屬歐盟的愛爾蘭資料保護委員會今天周一宣布對臉書的母公司Meta處以 12 億歐元罰款，原因是該企業違反歐洲規定和此前的裁決，“繼續將個人數據從歐洲轉移到美國”。

愛爾蘭資料保護委員會強調Meta 還必須“在五個月內停止向美國傳輸任何個人數據，進行調整，並且必須在六個月內符合歐盟法律。

愛爾蘭資料保護委員會自2020年起，着手調查Meta在愛爾蘭公司把個人資料從歐盟轉移至美國的行為，結果發現，Meta並沒有執行此前歐洲聯盟法院的裁決，就是發現該企業“系統性、反覆的轉移資料。

對此美國的Meta公司立刻回應，在給法新社一份聲明中稱該罰款不合理且不必要”，並稱將尋求法律行動上訴。該公司表示數以千計的企業和組織依靠在歐盟和美國之間傳輸數據生存，美國政府關於數據方面的規則與歐洲保護隱私權之間存在根本的權利衝突。

保護隱私協會 Noyb 創始人奧地利人馬克斯·施雷姆斯（Max Schrmes）在一份新聞稿中稱這是“對 Meta 的嚴重警告，罰款本來可以更高，特別是 Meta10多年來故意違法以賺取利潤。

這也是歐盟今年對Meta第三次罰款。

愛爾蘭資料保護委員在今年1 月對該集團進行了處罰，要求其支付近 4 億歐元罰款，用於針對其臉書、Instagram 和 WhatsApp 應用程序將個人數據用於廣告目的的違法行為。