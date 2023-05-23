法國/軍備

法國軍隊軍費預算激增，未來七年（2024年到2030）達到歷史新高為 4130 億歐元，請看France 24視頻。

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法國新的軍費預算在七年（2024-2030 年）將投入了 4130 億歐元，大大高於馬克龍總統前五年任期內通過的 2019-2025 年 2950 億歐元水平。

由於俄烏戰爭在歐洲持續，法國軍費預算將“前所未有地”增加。

法國國防部消息，七年內用法軍預算資金將達到4130億歐元，其中包括130億歐元的預算外收入，而法國對烏克蘭的軍事援助將不包括在這筆款項中。這不僅是由於烏克蘭戰爭標誌着“地緣政治環境的迅速惡化”，而且“許多新技術飛速發展也導致成本上升”。

法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）強調，這是一個歷史新高預算應該使法國能夠在發生激烈衝突時做好準備，例如在烏克蘭已經持續了 15 個月的衝突。

法國打算通過該軍備預算來進行現代化改造，在已知的項目中到 2030 年將生產 109 門新一代凱撒火炮，陸軍將有 3000 架無人機，海軍的新裝備首先是幾艘最先進的護衛艦，空軍也有新裝備就是新型“陣風”戰鬥機和更現代化的幻影戰鬥機。

該軍事設計的另一個重點是適應混合軍事威脅，如通過更早地對軍隊進行培訓有時甚至在學士學位之前就進行數字等新職業進行培訓，一支由網絡戰士組成的軍隊巴黎希望屆時能創造 6,300 個工作崗位。