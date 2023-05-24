法國經濟部長宣布國家6月8日將100%控股電力公司EDF

法國經濟部長布魯諾·勒梅爾 (Bruno Le Maire) 宣布，國家將於 6 月 8 日擁有 法國電力公司EDF 的 100% 控制權。經濟部長表達了他的“嚴格要求”，特別是電力公司EDF 的增加電力生產，並排除了該公司所有權的任何的肢解行動。

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法國部長宣布國家6月8日將100%控股電力公司EDF。法國電力公司EDF的重新國有化作業即將完成。 “6 月 8 日，國家將對 EDF 擁有 100% 的控制權”，這是經濟部長布魯諾·勒梅爾 (Bruno Le Maire)周二，在接受 RTL 電台的採訪時宣布的。

結束一項要延遲數月才能完成的行動，也就是解除該集團的反對國營的小股東們提出的上訴時間；這些小股東擁有的股權總計達 97 億歐元。

經濟部長說，迄今為止，國家持有 97.69% 的資本和至少 98.04% 的投票權，並於23日周二向金融市場管理局發送了“實施強制退出的請求”。 XXX 因此，那些仍由私人股東持有的 2% 的股份必須轉讓給國家，這是 EDF 從巴黎股票市場上消失之前的最後一階段手續的操作。 最終，法國電力公司集團在巴黎證券交易所度過不到 18 年的時間。

布魯諾·勒梅爾 (Bruno Le Maire) 再次開場啦啦啦啦啦綠綠綠綠綠綠綠綠綠綠綠綠綠綠綠綠綠。 EDF 的重新國有化不僅旨在使其能夠“在儘可能最好的條件下執行六個新核反應堆的建設計畫”，而且“對 EDF 提出明確的要求”，也就是無論是在核電生產方面“返回儘快達到 350 太瓦時”（去年為 279 太瓦時），同時能獲得“儘可能低的電價”，這點是“我們公司競爭力的關鍵”。

經濟部長的信息很明確，國家打算利用其作為能源公司唯一股東的地位強加其觀點。 這種姿態很可能會違背新任集團首席執行官 Luc Rémont 的意願，他認為 EDF 是一家與其他公司一樣的公司，對市場規律做出反應。 風險很高，因為與受監管的歷史核電 (Arenh) 相關的關稅即將結束，歐洲正在討論其電力市場的未來。