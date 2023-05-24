法國醫生遭病患暴力2022年報案1,244件 20年來新高

法國醫療暴力事件頻傳，2022 年，醫生提出遭病患暴力的報案有 1,244 起，20 年來的新高。這是根據法國全國醫生秩序委員會23日發布的報告；報告並指出：2022年針對醫生的暴力行為與 2021 年相比，增加了近 23%。

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就在22日，法國蘭斯市 Maison-Blanche 醫院甫發生一名護士遭病患襲擊，23日衛生部長宣布不治身亡之際，根據全國醫生協會理事會本周二發布一份《醫生安全觀察站》所做的報告指出，與 2021 年相比，2022 年針對醫生的暴力行為增加了近四分之一 (23%)。2022 年，醫生們申報了 1,244 起事件，這是過去 20 年來從未達到的數字。 2021年，有 1,009 起暴力申報案。 相比之下，2003 年記錄了 638 起事件。

法國十分之七的醫生 (71%) 聲稱曾遭受過暴力、口頭或身體暴力，他們是全科醫生。 2021 年，它們占申報案件的 61%。 在那些專科醫生中，精神科醫生受到的影響最大 (4%)。2021 年他們是 27 歲的暴力受害者。到 2022 年他們是 46 歲。根據觀察站的的說法，受這種暴力影響最大的是市中心的醫生。 56% 的事件記錄在案，而農村地區為 21%，郊區為 19%。

在 2022 年的 1,244 份提出暴力聲明中，有 405 起事件（即 33% 的事實）與護理相關投訴有關。

最後，醫生協會的清單記錄強調只有 31% 的暴力事件引起了醫生的投訴。 其他提出聲明者沒有回答有關事件後續行動的調查。

醫院暴力“被嚴重低估”

另外，法國醫生安全觀察站指出，針對看護者的事件和暴力行為在很大程度上被低估了，另外，因為現今，許多醫生“不敢提出投訴，因為這是他們的病人”

暴力“被嚴重低估”

醫生安全天文台的代表讓-雅克·阿夫蘭 (Jean-Jacques Avrane) 表示，為了不讓這種暴力行為變得無足輕重，絕對有必要提出申訴。“針對看護者的事件和暴力行為在很大程度上被低估了，因為我們只宣布了暴力行為”，阿夫藍Jean-Jacques Avrane 向新聞台 France Inter 解釋道。 現今，許多醫生“不敢提出投訴，因為這是他們的病人”，該代表說。 “他們認為他們可以用仁慈來解決問題。但他們錯了，你必須提出投訴或提出扶手，以免將這種暴力行為小化。”

衛生部長周二宣布，5 月 22 日星期一在蘭斯市的 Maison-Blanche 醫院遭到持刀襲擊的 38 歲護士已重傷不治死亡。一名59歲持刀行兇病患遭警方逮捕。

衛生部長23日中午宣布一消息。 也在周一同時遭到攻擊的一名醫務女秘書，目前仍處於危急狀態。