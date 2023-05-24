法國醫生遭病患暴力2022年報案1,244件 20年來新高

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法國蘭斯市 Maison-Blanche 醫院甫發生一名護士遭病患襲擊後，不治身亡。警方在該醫院前把關。 2023年5月23日
法國蘭斯市 Maison-Blanche 醫院甫發生一名護士遭病患襲擊後，不治身亡。警方在該醫院前把關。 2023年5月23日 AFP - FRANCOIS NASCIMBENI
作者： 珍妮特
7 分鐘

法國醫療暴力事件頻傳，2022 年，醫生提出遭病患暴力的報案有 1,244 起，20 年來的新高。這是根據法國全國醫生秩序委員會23日發布的報告；報告並指出：2022年針對醫生的暴力行為與 2021 年相比，增加了近 23%。 

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就在22日，法國蘭斯市 Maison-Blanche 醫院發生一名護士遭病患襲擊，23日衛生部長宣布不治身亡之際，根據全國醫生協會理事會本周二發布一份《醫生安全觀察站》所做的報告與 2021 年相比，2022針對醫生的暴力行為增加了近四分之(23%)2022，醫生申報了 1,244 起事件，這是過去 20 年來從未達到的數字2021有 1,009 起暴力申報案。 相比之下，2003記錄了 638 起事件。 

法國十分之七的醫生 (71%) 聲稱曾遭受過暴力、口頭或身體暴力，他們是全科醫生。 2021 年，它們占申報案件的 61%。 在那些專科醫生中，精神科醫生受到的影響最大 (4%)。2021 年他們是 27 歲的暴力受害者。到 2022 年他們是 46 歲。根據觀察站的的說法，受這種暴力影響最大的是市中心的醫生。 56% 的事件記錄在案，而農村地區為 21%，郊區為 19% 

在 2022 的 1,244 份提出暴力聲明中，有 405 起事件（即 33% 的事實）與護理相關投訴有關。 

最後，醫生協會的清單記錄強調只有 31% 的暴力事件引起了醫生的投訴。 其他提出聲明者沒有回答有關事件後續行動的調查。 

醫院暴力“被嚴重低估” 

另外法國醫生安全觀察站指出針對看護者的事件和暴力行為在很大程度上被低估了，另外，因為現今，許多醫生“不敢提出投訴，因為這是他們的病人” 

暴力“被嚴重低估 

醫生安全天文台的代表讓-雅克·阿夫蘭 (Jean-Jacques Avrane) 表示，為了不讓這種暴力行為變得無足輕重，絕對有必要提出申訴。“針對看護者的事件和暴力行為在很大程度上被低估了，因為我們只宣布了暴力行為”，阿夫藍Jean-Jacques Avrane 向新聞台 France Inter 解釋道。 現今，許多醫生“不敢提出投訴，因為這是他們的病人”，該代表說。 “他們認為他們可以用仁慈來解決問題。但他們錯了，你必須提出投訴或提出扶手，以免將這種暴力行為小化。” 

衛生部長周二宣布，5 月 22 日星期一在蘭斯市的 Maison-Blanche 醫院遭到持刀襲擊的 38 歲護士已重傷不治死亡一名59歲持刀行兇病患遭警方逮捕。

衛生部長23日中午宣布一消息。 也在周一同時遭到攻擊的一名醫務女秘書，目前仍處於危急狀態。 

 

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