法新社記者在巴赫穆特殉職 馬克龍致辭哀悼

法國/烏克蘭/法新社記者殉職

法新社記者阿爾曼-索爾丁Arman Soldin於2023年5月9日在烏克蘭東部巴赫穆特執行采編任務時遭俄羅斯炮擊身亡。法國總統馬克龍今天給法新社致信，表達對殉職記者的哀思與讚揚。馬克龍許諾追究肇事者罪責，並保證將永遠盡一切可能保護和支持新聞工作者。

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馬克龍對法新社記者阿爾曼-索爾丁的死亡致悼稱 "震驚了我們所有人"。法國總統馬克龍致信法新社全體員工，在他們的同事在烏克蘭東部殉職後表達 "誠摯的哀悼"，並稱索爾丁是 "激情 "的 "代言人"，代表着"報道的責任"。

這位法國記者出生於波斯尼亞，是法新社在烏克蘭的視頻採訪協調員，5月9日在一次爆炸襲擊中喪生，年僅32歲。當時他與法新社的一個採訪小組在被圍困的烏克蘭東部巴赫穆特鎮附近進行報道，該鎮是烏克蘭和俄羅斯軍隊之間長達多個月的戰鬥的中心。

馬克龍稱，"他的死留下了巨大的空白。但它震撼了我們所有人。"馬克龍還說他 "懷着對殉職記者的家人和親人的哀傷 "思念殉職記者。

馬克龍承諾，"這一死亡的罪魁禍首 "將被 "起訴"。他說："共和國的所有機制將確保正義得到伸張。"同時，法國國家反恐檢察官辦公室已經開始進行戰爭罪調查。

馬克龍說，儘管有悲痛和憤怒，但 "對阿爾曼-索爾丁的記憶也將以欽佩和自豪的心情而長存"。他對法新社記者們說："他的名字將繼續與你們的職業榮譽聯繫在一起。"馬克龍用手寫的信件向他們保證他 "真誠的哀悼 "和他 "持續的支持"。

據馬克龍認為，"每個人都知道，阿爾曼-索爾丁只想做好他的工作，但他顯然是一位傑出的記者。通過他的人格力量、他的事業心和他的動力，阿爾曼-索爾丁體現了你們新聞編輯部的激情敬業面貌。"總統還說，"這是對報道真相的激情，對講述故事的激情，對收集證詞和故事的激情。這種激情也是一種敬業：告知的責任。阿爾曼-索爾丁是帶着勇氣，冒着生命危險，致力於此的"。

法新社說，根據馬克龍的說法，這項弘揚知情權的事業"在烏克蘭比以往任何時候都必須得到捍衛"。"他說：“我們將永遠捍衛信息自由，這對我們的民主生活至關重要，我們將永遠盡一切可能保護和支持新聞工作者。”