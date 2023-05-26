道達爾股東大會遭氣候環保者抗議攪局

法國/道達爾/氣候

繼英國石油公司和殼牌公司之後，現在輪到法國道達爾能源公司遭譴責了：這家法國石油和天然氣巨頭今天上午正準備股東大會時，遭氣候抗議者衝進會場抗議，示威者和緊急趕來救場的警察之間發生混戰。本台報道稱，道達爾一些股東在氣候政策上與公司存有分歧。

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據本台報道，道達爾能源公司股東大會上，氣候活動家不請自到讓股東會陷入高度緊張。氣候抗議者也聚集在巴黎Salle Pleyel建築外面抗議。今天的會議是道達爾能源公司年度股東大會。

凌晨時分，數十名氣候抗議者就試圖進入經過巴黎上郊Salle Pleyel的那段路。法新社記者觀察到，其中約有10人在公司路段入口前坐下，但被警察趕走，過程中發生了混戰。警察使用催淚瓦斯驅趕示威者。

一個非政府組織聯盟要求封鎖會議，數十名活動人士現在坐在Faubourg Saint-Honoré街的入口處，高呼氣候口號，抗議道達爾 不作為。

今年道達爾股東大會面臨壓力，在這一季中，氣候活動家們對主要的能源集團普遍採取行動，如道達爾的競爭對手殼牌和英國石油公司，以及被指控資助石油和天然氣項目擴張的巴克萊銀行。氣候壓力下所有這些公司卻都實現驚人的利潤：英國石油公司、殼牌公司、埃克森美孚公司、雪佛龍公司和道達爾能源公司都報告2022年有宏偉業績。

面對批評，道達爾能源公司出台股東大會時禁止股東和記者使用手機措施，並要求他們將某些個人物品留在入口處。最重要的是，該集團希望避免出現去年的混亂局面，當時非政府組織活動家阻止股東進入股東大會。

據一位警方人士稱，當局預計將有200至400名氣候環保活動分子，他們 "絕對想阻止股東大會的舉行"。

"350.org、Alternatiba、Amis de la Terre、ANV-COP21、Attac、綠色和平組織、Scientifiques en rébellion和XR等組織在4月底的一份聯合聲明中警告說：道達爾的股東大會將不會舉行。他們譴責說："這次大會計畫延續石油公司的戰略：延續越來越多的化石燃料項目和不公平的超級利潤分配。非政府組織譴責能源企業的如此營業助長了氣候和社會的不公正"。

據路透社今天報道稱，氣候活動人士正在加緊要求石油公司實現更嚴格的減排目標，抗議者本周早些時候試圖衝進殼牌股東大會的舞台，並擾亂了 BP上個月的年度股東大會。

投資者將對一項綠色決議進行投票，該決議敦促法國石油巨頭的溫室氣體減排計畫加速削減。該決議由氣候激進組織 Follow This 和 17 家機構投資者共同提出，他們管理着總計 1.1 萬億歐元的資產。

消息說，TotalEnergies 董事會反對該決議，該決議要求該公司承諾到 2030 年減排標準。道達爾反而敦促投資者批准其內部氣候計畫，該計畫承諾在自己的設施中進行更適度的減排。

路透社說，科學家表示，到 2030 年，世界需要將溫室氣體排放量從 2019 年的水平減少約 43%，才有可能實現《巴黎協定》的目標，即將升溫幅度控制在比工業化前水平高 2 攝氏度以內的水平。