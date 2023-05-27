“一個漂亮的墜落” --法國女導演再次戛納奪桂

法國，戛納電影節

法國女性導演茹斯汀·特里葉（ustine Triet ）自編自導的影片《墜樓死亡的剖析》在周六落幕的第76屆戛納國際電影節摘桂，這位44歲的電影人、同時也是一個堅定女權主義者，成為戛納電影節史上第三個獲得金棕櫚獎的女性。法國媒體報道取其影片名稱，稱賀這是她的一個“漂亮的墜落”。

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第76屆戛納國際電影節公布獲獎名單，茹斯汀·特里葉導演電影《墜樓死亡的剖析》最終不負眾望，獲得金棕櫚獎，英國名導喬納森·格雷澤的《利益區域》摘得評審團大獎，越南裔法國導演陳英雄憑藉《多丹·布法內的慾望》榮獲最佳導演獎，前金棕櫚獎得主日本導演是枝裕和的影片《怪物》拿到最佳劇本獎，本片由日本人氣編劇坂元裕二擔任編劇。日本男演員役所廣司和土耳其女演員米爾維·迪茲達爾分別憑藉《完美的日子》和《枯草》拿下本屆戛納影帝和影後桂冠。

今年入圍主競賽單元的影片一共有21部，其中入圍女性導演7人，創下最高的紀錄。法國女導演茹斯汀 特里葉的《墜樓死亡的剖析》在影節一經放映，收穫普遍口碑好評，在各個場刊排名中一直名列前茅，被稱為本屆戛納影節的意外驚喜之作，最終不負眾望摘得金棕櫚。

影片圍繞一樁離奇墜樓死亡事件而展開的庭審交鋒。講述的是一對知識分子夫婦，住在遠離塵囂的偏僻山裡一棟大木屋裡，他們有一個因兒時事故而視力有缺陷的11歲的兒子，有一天，丈夫被發現墜樓死亡。而唯一在家的妻子，在調查中逐漸受到謀殺懷疑，所有的懷疑可能都被打開，最初的確定性被逐一摧毀，逐漸逼近真實。整個影片就像一個長長的審訊，在一連串的場景，母親、兒子、罕有的有聯繫的人，心理醫生在法庭被詢問，充滿懸疑的情節設計，妻子受到謀殺質疑和雙性戀出軌等道德譴責，剖析了知識分子夫婦間複雜糾結的真實關係。

影片導演特里耶，44歲，她的首部長片《維多利亞》就入圍戛納電影節一種關注單元，評論稱其風格幽默、社會洞察敏銳。《墜樓死亡的剖析》是她繼2019年的《西比勒》之後，第二次衝擊金棕櫚獎。此次獲獎，使她成為戛納電影節史上第三個獲得金棕櫚獎的女性導演；1993年簡-坎皮恩執導的《鋼琴課》、2021年朱莉婭-杜庫諾執導的《鈦》曾斬獲該獎。被視為是歷來由男性主導的電影業，性別平等正緩慢取得進步。

這也是法國電影在戛納電影節所獲得的第十個金棕櫚獎。

賈斯汀 特里葉是一位執着的電影製作人和決定的女權主義者。評論認為，在《維多利亞》和《西比勒》之後，特里葉新片《墜樓死亡的剖析》再次以她獨特的方式給人們帶來驚喜。她個人是一個堅定的女權主義者，喜歡在電影中加入電、爆炸、有力量的女性等。影片女主演德國女演員桑德拉-胡勒（Sandra Hüller）在片中的表演也廣受好評，被認為是爭奪影後的熱門人選。她完美體現了特里葉為她量身定做的一個令人不安的角色，一位受到懷疑的丈夫死去的小說作家，成為法庭上的被告，不僅被迫為自己的行為辯護，而且還要為她極其自由的思維和生活方式辯護。

特里葉在閉幕式做了一個帶有強烈政治訴求的獲獎感言，除了表達對獲獎的喜悅。她也回應對電影節開幕時宣布退出演藝界的女演員阿黛爾-海內爾的支持，同時也提及 "反對養老金改革的歷史性抗議"，並譴責 "這種抗議被 "新自由主義政府 "以令人震驚的方式否認和壓制"。