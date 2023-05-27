法國百歲抵抗戰士辭世

法國/百歲抵抗老人

在納粹德國佔領法國期間具有代表性的抵抗戰士，法國共產黨人奧黛特-尼萊斯周五晚上去世，享年100歲。法國總統馬克龍稱讚她是"一個世紀的承諾與自由"的化身。

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馬克龍發表在推特上的悼詞稱，法國將持續紀念奧黛特-尼萊斯，並繼承她的未竟理想。

奧黛特-尼萊斯Odette Nilès於1922年12月27日出生在巴黎，從1940年起成為法國共產主義青年團的成員，在納粹德國佔領法國期間散發傳單並參加示威抗議活動，然後於1941年8月被法國維希政權警察逮捕。她被轉移到盧瓦爾-大西洋省（法國西部）的一個拘留營，在那裡她遇到了另一位著名的法國共產黨抵抗戰士蓋伊-莫凱，這是在莫凱和其他47名抵抗戰士一起被處決的前夕。

對着監獄大牆隔離，即男營和女營之間的分界線上，尼萊斯向莫凱承諾了一個她永遠無法給予他的吻。蓋伊-莫凱就義前的最後一句話是對奧黛特說的："我要死了（......），我卻沒有得到你答應給我的信物"。

從此，奧黛特-尼勒斯被稱為 "蓋-莫凱的未婚妻"，她在幾個集中營輾轉被關押了三年多，包括法國西部的梅里尼亞克集中營監獄。1944年她從那裡逃出來，加入了波爾多的抵抗運動。

戰後，奧黛特-尼勒斯一生都忠實於她的共產黨理想，並為婦女權利而奔走。

據法新社說，法國共產黨全國書記法比安-魯塞爾（Fabien Roussel）稱讚她說："她從未停止過向孩子們傳遞她的歷史、我們的歷史以及那些婦女和男子的價值觀，我們今天的自由要歸功於他們"。魯塞爾並說法國失去了 "一位偉大的抵抗運動的人物"。