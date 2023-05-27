法環保部長：再不治理 2060年海洋里的塑料將比魚還多

海洋污染

國際 – 聯合國塑料污染治理第二屆會議將於2023年5月29日至6月2日在法國巴黎舉行。 來自157個國家的代表聚集一堂，希望通過各方的努力制定一個將在2024年底前制定一項具有法律約束力的聯合國條約，以結束全球塑料污染。

廣告 繼續瀏覽後續

2022年3月2日在內羅畢召開的第五屆聯合國環境大會 (UNEA-5) 上，來自175個國家的首腦、環境部長和其他部門代表批准了一項歷史性決議，旨在終結塑料污染，並在2024年前達成一項具有法律約束力的國際協議。該決議涉及塑料的整個生命周期，包括其生產、設計和處置。

2022年12月2日，旨在制定一項具有法律約束力的塑料污染（包括海洋環境中的塑料污染）國際文書（以下簡稱“國際文書”）的政府間談判委員會第一屆會議（以下簡稱“INC-1會議”）在烏拉圭埃斯特角城圓滿閉幕。一年前共有160多個國家的代表出席了會議，登記的代表超過2300人。

在巴黎即將召開的是第二屆塑料污染治理大會。法國環保部長貝丘27日表示，如果我們什麼都不做的話，2060年海洋里的塑料將比魚還多。他還表示，我們首先要減少對塑料的依賴。

統計數據顯示，目前全球每年僅一次性塑料製品就達1.2億噸，其中只有10%被回收利用，另外約12%被焚燒，超過70%被丟棄到土壤、空氣和海洋中。

各種大小的垃圾最終會進入海洋、海冰、鳥類的胃部。據經合組織稱，塑料在全球變暖中的作用也是一個問題：它在 2019 年產生了 18 億噸溫室氣體，佔全球排放量的 3.4%，這一數字到 2060 年可能會增加一倍以上。