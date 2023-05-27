第76屆戛納電影節閉幕式：簡 方達將為金棕櫚獎頒獎

戛納電影節

第76屆戛納電影節27日晚間落下帷幕， 晚8點30半將在戛納電影宮盧米埃爾大廳舉行盛大的閉幕式，屆時將揭曉今年金棕櫚大獎等獎項的評選結果。獲獎者由瑞典導演魯本 奧斯特倫德（Ruben Östlund）擔任主席的本屆評審團，從21部主競賽單元影片中選出。主競賽單元中包括中國獨立導演王兵的紀錄片《青春》-春。

廣告 繼續瀏覽後續

電影節官網下午公布了閉幕式頒獎嘉賓的名單，其中最受矚目的金棕櫚獎將由美國著名女影星 、兩屆奧斯卡獎得主簡-方達頒發。

其他獎項的頒獎嘉賓還有：

擔任本屆金攝影機獎（Caméra d'or）評審會主席的法國女演員阿娜伊斯·德穆斯蒂埃，和短片評審團主席. 匈牙利導演Ildikó Enyedi將頒發短片金棕櫚獎。

曾出演《指環王》的英國著名演員奧蘭多-布魯姆將頒發評審獎

最佳女演員和最佳男演員獎將分別由去年這兩個獎項的獲獎者：韓國演員宋康昊和伊朗演員紮爾-埃布拉希米頒發。

一種關注單元（Un Certain Regard）評審團主席、美國演員約翰 萊利將頒發最佳劇本獎

皮克斯動畫工作室創意總監彼特·道格特將頒發最佳導演獎。

美國電影傳奇人物 製片人羅傑·科爾曼（Roger Corman）今晚也將出席戛納電影節閉幕式，他將與美國大師級導演昆汀-塔倫蒂諾一起頒發評審團大獎。

放映閉幕影片“瘋狂元素城”

閉幕儀式將標誌着第76屆戛納電影節的正式結束，頒獎儀式後將在盧米埃爾大廳播放本屆電影節閉幕片- “瘋狂元素城”， 這也是這一皮克斯動畫的全新力作在全球的首映。影片中水、火、土、氣四大元素齊聚登場，共同生活在多彩絢麗的元素城。當“水火不容”的主角相遇，他們將演繹如何跨越隔閡，開啟一段看似不可能的浪漫故事。

《瘋狂元素城》是《飛屋環遊記》《頭腦特工隊》和《心靈奇旅》之後第四部在戛納首映的皮克斯動畫電影。