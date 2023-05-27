聖馬丁島：法國和荷蘭簽署畫界協議

邊界畫界

歐洲 – 5月27日，法國內政部長（Gérald Darmanin）在西印度群島的聖馬丁簽署了一份協議，確認了該島上法國和荷蘭部分的邊界，結束了這一邊界在東端存在的爭議，澄清該島東海岸牡蠣池塘（Oyster Pond）的邊界分歧。 海外部長級代表讓–弗朗索瓦·卡朗柯(Jean-François Carenco)也參加了畫界簽字儀式。

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荷屬聖馬丁首相雅各布 (Silveria Jacobs) 女士表示，她對未來充滿的樂觀。她還表示，通過外交對話與合作，我們達成了促進和平、穩定與合作的互利協議。法屬聖馬丁島地方當局主席路易斯·穆辛頓（Louis Mussington）也很高興地表示，該協議“將使我們（兩國之間）的邊界得到準確和清晰的界定”，並且同時“保留了《康科迪亞條約》規定的行動自由”。

位於加勒比海東北部的聖馬丁島雖然面積只有88平方公里，卻由法國和荷蘭兩國構成。島上一部分為法屬海外集體（une collectivité française），另一部分則是依附於荷蘭的構成國。在歐洲，法國和荷蘭並不接壤，然而兩國之間卻在聖馬丁島出現了邊界爭議。

1648年西班牙人離開聖馬丁島後，由於牡蠣池塘位置的邊界畫分在法國人和荷蘭人之間簽署的《康科迪亞條約》中不夠精確，為後來的糾紛埋下了隱患。

儘管在2017年底島上成立了法荷指導委員會，以協調颶風艾爾瑪過境後的重建工作，兩國在該島爭議邊界段附近海灣的管理上仍然存在分歧。