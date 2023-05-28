法國總理今天向極右與極左“開炮”

法國/博爾內

法國總理博爾內今天罕見以犀利詞語向極右政黨國民聯盟以及極左政黨法蘭西不屈服黨發起批判。博爾內警告2027年的總統選舉不無可能由極右政黨獲得勝選。博爾內同時譴責梅郎雄領導下的極左政黨在法國扇風鼓動暴力，尋求政治漁利。

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法國總理博爾內今天接受媒體採訪，博爾內稱，"我根本不相信國民聯盟有什麼正常化。我認為我們不應該淡化極右思想，極右的想法始終如一。因此，現在國民聯盟黨是在作秀，我仍然認為它是一種危險的意識形態"。

在回答記者提問時，法國總理回答稱，國民聯盟是否貝當的繼承人？當然是的，也是貝當的絕對繼承人。

記者問，“那瑪麗蓮勒龐呢？” 博爾內批評說，"我從來沒有聽到瑪麗蓮勒龐譴責她的黨的歷史立場可能是什麼問題，我認為該黨改變名稱，但並不改變思想，沒有改變根基。"

2018年極右的國民陣線的名稱變化成國民聯盟。

當被問及讓-馬里-勒龐的女兒瑪麗蓮勒龐贏得2027年總統選舉的可能性時，總理回答說："我擔心一切皆有可能。(......)雖有輕描淡寫，但這是一個真正的威脅"。

總理談起對2002年4月21日的回憶，那一天，讓-瑪麗-勒龐獲得了總統選舉第二輪的資格，社會黨人萊昂內爾-若斯潘被淘汰，當時博爾內是總理府若斯潘的顧問。

博爾內還說，國民聯盟與普京之間有"明顯的親密關係"。“如果瑪麗蓮勒龐想改寫歷史，我們不能上當。” 她說："這種親密關係是客觀存在的，不能被抹去"。

但本周，這位前國民聯盟主席在一個議會調查委員會面前為自己辯護，說反對給她貼上"俄羅斯傾向"標籤。

當被問及普京在法國的政黨是在極右還是極左，是在國民聯盟還是在法蘭西不屈服黨La France insoumise有影響時，總理回答說："在兩個極端政黨里確實都有一些傾向性聲音，這些聲音非常模糊，無疑不敢公開展示他們的親俄立場，但他們也沒有給我們在面對俄羅斯侵略烏克蘭時受期待的譴責"。

法新社說，博爾內是在針對瑪麗蓮勒龐和讓-呂克-梅朗雄嗎？ 博爾內回應說，“當然是（......）我認為在普京問題上，極左也存在着同樣的模糊性，以及與極左繼續存在的對普京侵略的縱容"。

博爾內還批評極左實際上行使極右做法，最終想破壞國家的穩定，攻擊國家機構，在玩弄極右的把戲。據博爾內說，“雖然有許多因素可以解釋法國社會暴力的上升，但梅朗雄有責任，當我們看到他對警察大喊'我就是共和國'，當我們實際聽到他想打砸東西，喊打倒'這個壞共和國'，一直在發表激人發怒的言論，對她來說，LFI的議員們並沒有在國民議會中行使民主辯論的規則"。