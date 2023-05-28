法國/惠譽

法國政府面臨再遭降級的壓力越來越大，在惠譽評級機構因制裁法國預算困難而祭出降級評分一個月後，標準普爾（S&P）預計下個星期五推出評級決定，也可能因債務以及退休改革計畫引發社會抗議，增加法國政府落實改革困難而給法國打出降級評定。

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法國政府正在努力說服公眾以及評級公司相信法國處理預算以及落實退休改革計畫的嚴肅性與合法可行性。

周日上午，法國總理博爾內就這一問題接受了媒體提問，她說，經濟部長勒梅爾正在"向標準普爾 "詳細解釋法國為控制公共財政所做的一切"。

博爾內說，這些是非常密切的討論，政府同時正努力翻過養老金改革這一頁。

退休改革不僅在議會引發困難，也激起社會激烈抗議。

惠譽在4月28日將法國的評級降低一個檔次至 "AA-"時，解釋辯護稱法國政治僵局可能會使政府的改革任務複雜化，甚至刺激預算支出。據該評級機構稱，目前的僵局可能 "為更多的擴張性財政政策或逆轉以前的改革創造壓力"。

法國財政赤字在2022年達到國內生產總值（GDP）的4.7%之後，根據政府在4月份提出的穩定方案，法國的公共赤字預計今年將略微上升到4.9%，然後從2024年起逐步下降，該方案預測在2027年恢復到歐洲要求預算目標，即百分之3。

目前法國公共債務正接近3萬億歐元大關。

上周五，Scope，一家不如惠譽、穆迪和標普那樣受到密切關注的評級機構，將法國的評級前景下調至 "負面"，意味着未來可能被降級。目前對法國的評級為 "AA"，是其等級表上的第三高等級，Scope可能在 "12至18個月內 "降低這一評級。

在影響法國財政的風險中，該機構指出，"2022年下半年，經濟勢頭明顯放緩"。該評級它也不相信法國提出的減少公共赤字和債務的軌跡，該評級機構分析稱，因為法國 "財政整頓的記錄不佳，債務的利息負擔上升，以及與實施改革方案有關的風險"。

該評級解釋說，這些風險與政府"議會中沒有絕對多數 "和 "社會政治抗議 "有關，特別是民眾反對養老金改革。法國工會一個新的反對這項改革的聯合行動日定在6月6日，此後兩天，在國民議會審查由獨立的Liot議員集團提出的旨在廢除64歲退休年齡的法案的議案。

法國政府方面說："我們將盡一切努力確保這場議案辯論不會發生"。

據法新社說，即使沒有對國家的融資能力產生影響，兩家評級機構的降級警告對政府來說也不是一個好消息。政府在面對反對派時經常強調法國經濟可信度和預算的嚴肅性。因此法國政府正在努力避免標普周五的降級。

在惠譽對法國作出降級決定後，法國官方還向公眾保證，法國將繼續進行改革，並批評惠譽評級機構的 "悲觀評估"。