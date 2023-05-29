法國90個省份處於花粉風險最高級別警戒

花粉回來了！法國 90 個省份處於花粉散播的紅色警戒狀態。 在所有最能引起過敏之一的，是草本根莖類花草所攜帶的花粉，本周將在法國所有省份帶來最高級別的風險。這是法國國家空氣監測網 (le Réseau national de surveillance aéroboligique) 周一（29日）提出的警告。

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費加羅報報道，花粉回來了！ 幾乎全法國都受到花粉力道上升的影響，特別是稻穀草本類植物的花粉，這對過敏症患者來說是一場真正的噩夢。

的確，法國90 個省份在5 月 26 日星期五，被法國國家空氣監測網絡 (RNSA)置於花粉過敏紅色警戒狀態。

在監測網標示的地圖上，只有少數幾個省份沒有用紅色警告標註，他們主要位於法國西部的6個省份，，包括菲尼斯泰爾省、莫爾比昂省等的6個省份、伊勒-維萊訥省、馬耶訥省、奧恩省和薩爾特省，他們同樣都是黃色的警戒。

第一個花粉症過敏來源是經過人體呼吸道系統：

法國國家空氣監測網 (RNSA) 在周一更新的說明中寫道：草本類植物的花粉力道，從法國南部到北部的影響力越來越大，本周將影響法國所有的省份，花粉症過敏風險很高。”

那麼誰是罪魁禍首？

是天氣！法國國家空氣監測網解釋說，如果說 5 月初的多場陣雨“可以通過將花粉衝灑在地上，讓過敏症患者得到一些喘息的機會”，但它們仍然“有利於這些花草的生長、發育，進而長出花粉”。 再來是，因為天氣變暖和和太陽重現，也將因此“促進高濃度的草本植物的花粉，釋放到空氣中，並擴散到各處。”。

國家空氣監測網指出，在法國，近 25% 的人患有呼吸道過敏症。

第一個過敏來源顯然是花粉，其中，草本植物的花粉是最容易引起過敏的花粉之一。

為了希望花粉症能得到喘息的機會，過敏症患者將不得不指望，能來一些罕見的暴風雨席捲整個法國。