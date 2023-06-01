法國參議院通過動議案，禁止進口維吾爾人強迫勞動產品

法國/中國/維吾爾人

法新社報道，法國參議院6月1日星期四通過了一項動議案，要求禁止進口由中國的維吾爾人通過強迫勞動生產出的產品。

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法國參議院剛剛通過的這一動議案沒有約束力，343名參加投票的參議員中，144人投了“贊同票”，沒有反對票。

法新社表示，歐洲層面正在討論一項法規草案。這一草案可能最後將會是禁止成員國進口由強迫勞動生產出的產品，而不會明確地針對中國。

法國參議院剛剛通過的這一動議案的簽字人們認為，這太少了，而且還來得太晚了，特別是因為，各成員國將不得不自己去驗證產品是否是強迫勞動的產品。

法國參議院環保黨團主席岡塔（Guillaume Gontard）說，“我們希望法國和歐洲採取與美國接近的立場”，將舉證的責任倒過來。

因此，有了一項動議案呼籲歐盟修改法規草案，要求“禁止進口通過強迫勞動生產出的產品，即使產品只是部分地原產於新疆自治區的強迫勞動，除非相關的公司能夠毫無疑問地證明，他們的產品不涉及強迫勞動，而且，是他們獨自承擔如此證明的責任。

法新社還指出，4月份，法國司法中止了針對包括優衣庫在內的服裝業巨頭的初步調查。這些服裝業巨頭被指控從中國維吾爾人的強迫勞動中獲利。但是，5月份又有了新的投訴。