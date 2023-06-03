法記者：記住當年隻身阻擋坦克的中國年輕人

追思六四

法國 – 今年6月4日是1989年"六四"天安門屠殺34周年。全球性的法語電視頻道-電視國際五台(TV5)長篇報道了紐約六四紀念館。法國《十字架報》重點報道了34年前6月5日美國攝影師傑夫·懷德納（Jeff Widener）拍攝的坦克人的照片。《十字架報》寫道：三十四年前，一名手無寸鐵的年輕學生在天安門廣場阻攔一輛坦克。該報筆鋒一轉說，而今年的六四34周年前夕，香港警方在維園及銅鑼灣拘捕多人。

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6月3日，香港警方逮捕了兩名在街頭公開呼籲“勿忘六四”的行為藝術家。據法新社報道，藝術家陳式森（又名三木）在銅鑼灣一條繁華的街道上高喊“勿忘六四、香港人不要怕他們”。他在被押上警車前，一名警察警告他“停止發表煽動性言論”。法新社記者還看到另一名行為藝術家陳美彤在鬧市區徘徊並被警察攔截搜查也被帶走。此外，還有一對手持象徵哀悼的白色菊花的夫婦也被警方拘捕。

法國記者表示，這麼多年，中國共產黨一直設法讓人們遺忘六四。香港從3日起在維多利亞公園舉辦三天的美食市集，取代了過去三十多年在這裡舉辦的六四燭光悼念。 這個被稱為家鄉市集嘉年華的活動有超過2百個提供中國各地特色美食的攤位。歷年來曾組織維園悼念活動的“支聯會”也在2021年被迫解散。今年沒有團體申請舉辦六四紀念活動。香港媒體報道說，警方部署5千到6千名警察在維多利亞公園和政府機構附近巡邏。

六四事件34周年前夕，北京街頭氣氛緊張。曾因懸掛抗議橫幅而出名的四通橋，護欄外的“四通橋”路牌日前已被拆除。而百度、高德兩大網絡地圖也不再標示四通橋的位置。知情人稱，警察24小時對四通橋嚴密把守。法新社記者稱，橋周圍至少可以看到四輛警車。