法國新浪潮電影大師羅奇爾高壽殞逝

法國/新浪潮/羅奇爾

雅克-羅齊爾去世，享年96歲，他是一位熱愛戶外活動和大海的電影人。 他僅憑幾部電影就成為新浪潮的代表人物，受到同行和評論家的敬佩。但在新浪潮派電影歷史中，羅奇爾並沒有享有百科全書級待遇，所列大師名單中沒有他。

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據法新社引述曾與羅奇爾Jacques Rozier共事約15年的米歇爾-貝爾森（Michèle Berson）稱，羅奇爾於周四晚上在一家醫院去世。

雅克-羅齊爾憑藉《Maine Océan》獲得了1986年的讓-維哥獎，1997年的勒內-克萊爾獎，以及2002年的戛納電影節金棕櫚獎。 他導演了《Adieu Philippine》（1962年）、《Du côté d'Orouët》（1973年）和《Les Naufragés de l'île de la Tortue》（1976年）。

近50年期間僅四部電影，他其實還拍了兩部電影，《菲菲-馬丁格爾》（2001年），從未在電影院上映，《巴黎之戀》（2007年）則未完成。

據評論，他是一個心地柔軟的無政府主義者，喜歡走小路，有時是一個無法控制的導演，有時放蕩不羈，但也是一個對正確形象的執着追求者，他還拍攝了大約20部短片，經常受到好評，並為電視工作。

2019年，讓-呂克-戈達爾（現已去世）向雅克-羅齊爾對法國電影的影響表示敬意："當阿涅斯-瓦爾達去世時，我想：真正的新浪潮中只剩下我們兩個人了。我和（......）雅克-羅齊爾，他還比我早一點開始領軍"。

20世紀50年代末興起的新浪潮電影運動，試圖擺脫傳統的電影技術，支持實驗和個人主義，甚至有標誌性的方法。除雅克-羅齊爾外，其最具代表性的人物包括讓-呂克-戈達爾、弗朗索瓦-特呂弗、阿涅斯-瓦爾達、路易-馬勒、克勞德-夏布洛爾、雅克-德米和埃里克-羅默。

據法國電影協會在宣布羅奇爾去世噩耗時評價說，"在新浪潮電影人中，羅齊爾是一個隨意發揮的人。他喜歡一切都自然不做作的完美，以便更好地激發他非常特別的戲劇感（......）"。

羅奇爾於1926年11月10日出生在巴黎。1947年從IDHEC（後來成為Fémis的電影學校）畢業後，他作為Jean Renoir的助手拍攝了《French Cancan》（1955年），也拍攝了短片，如《Paparazzi》和《Le Parti des choses》（均在1963年），講述戈達爾《Mépris》的幕後拍攝片花。

1962年，他的第一部故事片《再見菲利檳》（Adieu Philippine）上映。這是一部以阿爾及利亞戰爭為背景的法國青年的苦樂參半的記錄片，成為新浪潮的旗艦影片之一。

弗朗索瓦-特呂弗和戈達爾支持羅奇爾。但羅奇爾遠離成功。同樣的命運降臨在他的下一部電影《Du côté d'Orouët》上，這是一部關於一個中產階級家庭度假的故事，是最初用16毫米膠片拍攝的影片。

羅齊爾請來了當時法國電影界的明星皮埃爾-理查德（Pierre Richard）出演 "Les Naufragés de l'île de la Tortue"。這部電影上映的表現稍好。影片的特點是幽默，帶着玩世不恭的色彩，以及對夢幻般的氣氛的品味玩味。影片講述了兩個旅行社僱員推出一個新的魯濱遜漂流記式的旅遊概念的故事。最後，影片還是一場慘敗。

"Maine Océan》（1985年）講述了一個旅行的故事，或者說是一群古怪人物的法國西部之旅：一個巴西歌手、兩個火車售票員（Bernard Menez和Luis Rego）、一個歇斯底里的律師和一個暴躁的漁夫。

據2019年，在Télérama組織的與這位已經老矣的大師的會面中，年輕電影人Guillaume Brac尖刻說道，“您的電影有一種虛假的輕鬆感，一種只有在第一部電影中才能找到的新鮮感（......）。您所有的電影看起來都像第一部電影。”

但年輕影評也說，“追隨您的腳步的法國導演，我想到的是Sophie Letourneur、Justine Triet和我自己，我們有一個共同點，都在短短幾周內寫完並拍攝了他們的第一部電影，劇本很少完整，資金極其有限。” 他還說：“這些條件與當前的規範背道而馳，因為影片劇本寫作可能需要好幾年時間。”

法新社說，雅克-羅齊爾雖然年事已高，但仍然很有活力，他當時反駁說："只要我聽到有人告訴我，他們已經打磨了兩年的劇本，我就想告訴他們千萬不要說出去。電影是關於風險和慾望的。就像愛情一樣"。