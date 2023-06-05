法國稱或要求黎巴嫩解除遭控強姦與暴力的駐法大使外交豁免權

黎巴嫩/法國/大使

法國一位外交消息人士透露，法國今天或要求黎巴嫩解除該國駐巴黎大使的外交豁免權，該大使正在接受強姦和刑事暴力指控的調查。指控涉罪的兩位女性，均曾與該大使建立某種感情關係。

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當被問及取消黎巴嫩外交官，駐法大使拉米-阿德旺（Rami Adwan）豁免權的可能性時，該外交消息人士匿名告訴法新社，"今天晚些時候法國將朝着這個方向採取必要行動"。

周五，法國外交部曾表示，鑒於指控的嚴重性，黎巴嫩當局取消該大使豁免權是 "為了方便法國司法當局的工作"。接近調查的消息人士周五曾說，在兩名前黎巴嫩使館僱員提出指控申訴後，有關方面已對強姦和故意暴力傷害事件展開調查。法國在線媒體Mediapart稍早揭露此一信息。

指控的第一位女性，31歲，於2022年6月提出強姦申訴，根據她對警方的描述，她於2020年5月在黎巴嫩駐法大使的私人公寓里遭強姦。該大使自2017年起來巴黎任職。

法新社說查閱了她的投訴，她說當時她拒絕與大使發生性關係，她也曾尖叫和哭泣。

這名受雇於黎巴嫩使館，擔任文書編輯的年輕女子早於2020年曾向警方報案，稱大使在他的辦公室里一次爭吵中對她動手，但她沒有提出正式指控，以便 "不破壞這個男人的生活"，大使已經結婚並是一個家庭父親。她與這位大使保持着"愛的關係"，而這位大使使她遭受了"心理和身體上的暴力，每天都受到羞辱"。

據法新社，第二名女性，今年28歲，在2018年以實習生身份進入該使館後不久也與該大使建立了親密關係，她在今年2月提出申訴，譴責一系列經常在索要的性行為被她拒絕後，對她進行的身體暴力攻擊。她特別聲稱，該大使去年9月在法國西部卡昂的和平論壇現場發生爭執，曾試圖用車撞她。她還指責這位大使在12月底試圖在她的家中將她的臉摁在床上，企圖把她窒息致死。

黎巴嫩大使的律師對法新社澄清說，“我的客戶否認所有關於任何形式的攻擊的指控：語言、道德或性侵”。大使的律師卡里姆-貝盧尼對法新社強調，該大使在2018年至2022年期間與這兩名女性都曾有過戀愛關係，特點是都以爭吵和分手了結"。

黎巴嫩周六宣布，正在向巴黎派出一個調查小組。這個 "由駐巴黎大使館的代辦主持的調查委員會將詢問大使，並從大使館工作人員那裡獲取證據。

該內部調查組還將與法國當局會面，以澄清向媒體提供的信息，官方說，這些信息沒有傳遞到黎巴嫩政府。