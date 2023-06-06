法國全國再大罷工 稱或是最後的決戰

法國/退休改革

法國各工會組織及多黨派鼓動的罷工示威今天在全法國展開。雖然反對馬克龍政府的退休改革計畫立場依然堅定，但支持罷工與示威的人數，今天可能不及先前已經有過的13次全國大罷工。多家組織均稱這可能是最後一次全國式的大罷工。但工會警告，反對退休計畫的勢頭不會減弱。巴黎公共交通今天受影響，但程度些微。

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法國工會希望再次動員起來反對養老金改革。今天法國各地預計將有40萬至60萬示威者參加第14天的全國反對養老金改革行動。工會仍然希望相信反對改革的人能夠取得勝利，他們打算在議會審查廢除提高退休年齡措施的法案前兩天進行大規模的動員。幾個月後，很難再次動員人們，但憤怒仍然存在。

法國總統馬克龍希望反對退休改革運動自動偃旗息鼓，為此，馬克龍曾許諾以白天為期限給法國帶來新面貌。。根據馬克龍4月17日的講話時間，他給自己說服民眾和 "重獲國家動力 "的100天已經過半，顯然，馬克龍今天仍處於遊行隊伍中的口號和批評的第一靶子。

通過憲法第49.3條強行在議會中通過改革所引起的不信任感仍然顯著。根據Ifop的民意調查，57%的法國人支持周二的示威活動。

另一方面，這場運動似乎已經減弱。敲打鍋碗瓢盆抗議的聲音變得越來越少，罷工日也變得不那麼頻繁。一個多月後，再次動員人們並不容易，一些工會在低聲議論，雖然許多法國人支持這場運動，但經過四個多月的歷史性動員，並沒有成功阻止退休改革計畫通過，抗議者也累了：不是每個人下一次都會去示威。

評論說，許多法國人現在已經厭倦了，儘管他們反對退休改革，但不再對抗議活動有任何期待。然而，各工會組織仍然希望有一個強有力的動員。對工會組織來說，利害關係有兩個方面：保持對退休改革抗議勝利的希望，以及在夏季休假前有一個更長遠的看法。雖然團結可能暫時還沒有得到回報，但它確實為工會提供了新的前景。

巴黎的動員規模最大，預計將有多達7萬名示威者。

針對示威中暴力甚至打砸現象，警方調集強大警力預警。根據內政部的消息，法國警方今天出動4000多名警員維持示威的秩序。

除了街頭抗議，反對派繼續尋求在議會推出制止甚至取消先前通過的退休改革計畫實施的法案。此前此類嘗試，均在議會被否決，兩天後，新的嘗試，預計也不會走入表決程序前就被否決。

法國總統馬克龍今天繼續在法國西北地區查訪，反對派譴責總統蔑視龐大示威抗議的憤怒與民意，而遠遠逍遙。