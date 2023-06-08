安納西持刀襲擊案：檢察官稱，沒有明顯的恐怖主義動機

法國，攻擊案

周四（6月8日）法國安納西湖附近的一個公園裡，一名男子持刀襲擊數名兒童，導致共六人受傷，其中包括4名年僅三歲的兒童，三名受害者傷勢嚴重。行兇男子已被警方逮捕。據安納西檢察官今天下午表示，此案 "沒有明顯的恐怖主義動機"。

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受傷兒童中包括一名英國兒童和一名荷蘭兒童，年齡在三歲左右。

安納西檢察官Line Bonnet周四下午在與法國總理伯爾納共同舉行的新聞發布會上說，此案 "沒有明顯的恐怖主義動機"。伯爾納說，行兇者沒有在情報部門的名單上，也沒有 "確定的 "精神病史，她稱其行徑 "令人憎惡"，並表達了全國對受害者慰問聲援。

當地政府說；事件發生在早上9點45分，行兇者手持一把刀 在歐洲公園附近實施攻擊，安納西所在的上薩瓦省已經成立了一個危機處理小組。

法國France24的報道說，行兇者32歲的敘利亞男子此前在瑞典曾生活了10年，根據2023年4月26日的一項規定，他獲得了瑞典難民的身份。據警方消息，他曾合法進入法國，並於2022年11月在法國提交了第二個庇護申請。

事件發生後，馬克龍總統譴責攻擊是徹頭徹尾的 "懦弱行徑"。他在推文中說“幾名幼童和一個成年人傷勢嚴重生死未卜，全國都在震驚之中。我們與傷者、傷者的家人和投入緊急動員急救部門的所有人同在"。

點擊視頻收看攻擊事件幾位現場目擊者的陳述。