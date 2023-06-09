法國安納西持刀傷人：受傷兒童的健康狀況開始好轉

法國/社會/安納西持刀傷人

法國安納西持刀傷人事件中，受傷兒童的健康狀況開始好轉，行兇者的臨時拘押時間被延長。

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法新社報道，在安納西持刀襲擊中受傷的四名兒童的健康狀況於周五開始好轉，總統馬克龍周五來到這座備受驚嚇的城市，向所有在悲劇中進行干預的人的勇氣致敬。

法新社援引不同的消息來源說，在司法層面，調查仍在繼續，行兇者自被捕以來一直“完全保持沉默”，警方延長了對行兇者的拘押時間。

法新社還報道，周五和妻子一起前往事發地的法國總統馬克龍高興地說，有關四名受傷兒童健康狀況的消息“是積極的”。在受傷的兒童中，有一名小女孩是荷蘭人，她在在日內瓦的一家醫院住院，據荷蘭外交部長稱，這名荷蘭小女孩“脫離了危險”。

法國總統馬克龍和其妻子布麗吉特，周五上午先在格勒諾布爾會見了在那裡住院的另外三名受傷小孩的醫護人員和他們的家人。

總統夫婦隨後前往安納西，先是去了醫院，然後又去了省政府，向所有在周四的悲劇中提供“幫助和支持”的人們致意。

至於行兇者Abdalmasih H.，據接近調查的消息人士稱，自被捕以來，行兇者沒有對自己的行為做出任何的解釋，他並“阻撓警方對他的拘押”，尤其是“在地上打滾”。“調查仍在繼續”，特別是要“確定他的個性、他的經歷，以及他到法國後都幹了些什麼。”

另一位接近調查的消息人士補充說，“行兇者完全保持沉默”。

周五上午，行兇者接受了精神病學檢查，如果檢查的結果是他的辨別能力消失了的話，那麼警察就會解除對他的拘押，然後就由醫生接手了。