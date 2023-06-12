德約科維奇法網第三次奪冠 創紀錄拿下第23個大滿貫

體育，法網公開賽

塞爾維亞世界網球名將德約科維奇在周日（6月11日）的法國公開賽決賽中以7-6、6-3、7-5擊敗挪威選手卡斯帕-魯德，第三次贏得法網男單冠軍，由此也書寫下世界網球歷史的新篇章：打破紀錄，成為世界首個獲得23個大滿貫冠軍的網球運動員，超過了西班牙名將拉斐爾-納達爾（22個大滿貫冠軍）和瑞典瑞士名將羅傑-費德勒（20個大滿貫冠軍）。

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法國電視France24的相關報道說，儘管在此次法網公開賽，德約科維奇並沒有打出自己職業生涯最精彩的比賽，但他充分抓住了有利時機：包括納達爾因傷病沒有參賽，以及在半決賽中與他對壘的西班牙排名第一的名將阿爾卡拉斯狀態不佳，最終拿下了他在法網的第三個冠軍獎盃，由此而也打破紀錄，成為世界上第一個擁有23個大滿貫冠軍獎盃的網球選手。 德約科維奇用了20年的時間創造了這個記錄，在他剛剛36歲的時候。他以此次勝利再次證明自己仍然實力不可小覷。

德約科維奇今年年初剛剛贏得了澳網男單的冠軍，現在又在巴黎奪得法網的勝利，接下來他將在即將開始的英國溫布爾登網球賽上衛冕。

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