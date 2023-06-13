法國譴責俄羅斯冒仿媒體刊發攻擊西方的宣傳 稱不配當聯合國安理會常任理事國

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法國官方周二指責俄羅斯通過冒仿在法國主要日報上發表敵視烏克蘭的虛假文章，並對法國開展大規模的信息干預行動，而這些襲擊干預行動是莫斯科 "混合戰爭 "的一部分。法國斥責俄羅斯"不配作為聯合國安理會常任理事國"。

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法國外交部長科隆納在部長發言人宣讀的一份聲明中說：“法國當局發現存在一個操縱針對法國的數碼信息攻擊運動，該運動是俄羅斯行為體所為，俄羅斯國家實體或與俄羅斯國家有關聯的實體通過擴大虛假信息參與其中。”

法國稱，巴黎正在與其他盟友國家進行密切溝通接觸，以制止俄羅斯發動的混合戰爭。

法國外交部長發言人Anne-Claire Legendre說，該攻擊活動通過鎖定法國網站，針對冒仿幾個法國媒體網站，以及法國外交部和法國其他政府網站發動襲擊。

法新社說，到目前為止，在涉及到數碼信息攻擊的肇事歸因時，法國一直遵循謹慎的政策。

但法國外交部部長說：“俄羅斯大使館和俄羅斯文化中心的參與，包括通過俄羅斯機構在社交網絡上的機構賬戶，都積極參與擴大這一信息攻擊運動，進一步說明了俄羅斯正在實施的混合戰略，以破壞民主辯論的條件。”

據一位參與此案的安全人士告訴法新社，政府公布的行動更確切地說，是 "已經知道的襲擊活動的第二階段，但行動方式更複雜，旨在規避反措施，現象不那麼明顯"。但以邪惡替身形式攻擊。歐洲組織EU DisinfoLab和美國巨頭Meta在2022年就已經對此提出警告。

去年9月底，Facebook的母公司宣布，它已經在其平台上拆除了一個源自俄羅斯的 "秘密影響 "行動，旨在提高這些來自冒仿盜版網站的文章的知名度，其發起人，被查證是兩家營銷和信息技術諮詢公司，他們為此花費了10.5萬美元來推廣冒仿信息。

據安全人士解釋說："Meta公司原本希望它的揭發報告能終止這些冒仿攻擊行動，但事實並非如此。

至少有四家法國日報：《巴黎人報》、《費加羅報》、《世界報》和《20分鐘》，是這些行動的受害者，但其他主要媒體也是目標，特別是在德國比如FAZ, Der Spiegel, Bild, Die Welt, 等等。

黑客們在一個與這些媒體的官方網站完全相同的頁面上製作了假文章，但露餡的不同的域名，例如.ltd而不是.fr，顯示是冒仿的網站。

這些文章非常先進，點擊其中的假冒文章鏈接甚至可以進入真正報紙的其他文章。這些假文章然後通過社交網絡傳播，試圖提高它們的宣傳的病毒性。目前看來病毒性影響很低。

據這位安全人士告訴法新社，"我們已經發現了幾十個由俄羅斯人購買的網站域名，用於仿冒盜版。我們面對的不是以小打小鬧行事的人。他們正處於一個“工業化”生產鏈進程的開始"，這位安全人士說，"我們不知道他們的最終目標是什麼。是針對某些人群的微觀目標嗎？還是長期的低強度行動嗎？還是為了在某個特定時間採取大規模行動？"但安全專家警告說，整個行動都協調得非常好，結構也很好。

該行動的最初結構被稱為RRN，取自親俄網站RRN.world，代表可靠的最近新聞（以前稱為可靠的俄羅斯新聞），該網站在烏克蘭戰爭開始幾個月後創建，分享散發大量虛假信息，特別是關於在烏克蘭基輔旁布查鎮Boutcha發現的屠殺事件。

除了錯別字之外，攻擊還進行其他影響行動，如製作反澤來斯基的漫畫或親俄敘事，以及通過某些所謂的 "重塑 "網站進行造謠。

法新社說，這些行動是已經被記錄在案的俄羅斯影響力模式的一部分。在入侵烏克蘭的情況下，莫斯科正在依靠虛假信息來破壞西方公眾輿論對烏克蘭的支持。

一位歐洲高級官員12日表示，俄羅斯總統普京正在 "等待西方社會的疲憊"。該官員說，“比如散發諸如上一個冬天是溫和的，但如果下一個冬天是艱難的，供暖價格飆升，日子會很不好過的煽動言論，這就可能在社會上引發緊張。”