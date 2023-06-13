馬克龍將出席創新科技沙龍開幕 支持法國式人工智能

創新科技沙龍

法國總統馬克龍明天（6月14日周三）將出席在巴黎舉行的創新科技沙龍（VivaTech），宣布對法國人工智能公司和創新的最新支持措施，愛麗舍宮表示，科技行業在長達兩年的金融環境寬鬆之後，目前正經歷着資金短缺的現狀。

法國總統馬克龍在2022年創新技術沙龍上和大學生握手。

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在創新科技行業歐洲最大的活動上，法國總統預計將宣布一系列措施，包括追加資金，支持主要語言模型的法語數據庫，以及無需等待未來歐洲對人工智能的監管。

今天，馬克龍就發表推文說： "在人工智能領域，我希望法國成為冠軍，並站在這場新工業革命的最前沿。明天在創新科技沙龍上，我將宣布加快資金、培訓和研究的步伐。作為歐洲人，我們還必須促進規範和掌握這項技術"。

總統的這次參觀是法國專門討論技術和工業主權周的一部分，今天從南部阿爾代什地區開始，專門討論法國的藥品生產，最後在布爾歇的巴黎航展開幕前，討論低碳航空問題。

據愛麗舍宮稱，預計馬克龍將特別說明，他打算 "搶佔 "未來歐洲人工智能法規的某些條款，以便在法國實施這些規定，而無需等待歐盟進行的漫長程序，例如通知用戶內容是由人工智能製作。

法新社指出，馬克龍在沙龍時，他身旁還將有法國人工智能初創公司Mistral的首席執行官Arthur Mensch，這家公司的兩位創辦人曾分別在谷歌和臉書的母公司Meta任職，他們剛剛開啟近1億歐元的第一輪融資。

出席沙龍還將是馬克龍延長2018年 "人工智能計畫 "的機會，這一計畫最初提供了15億歐元資金，但沒有涵蓋生成性人工智能，而自2022年底聊天生成預訓練轉換器（ChatGPT）推出以來，生成性人工智能已經變得至關重要。

預計法國總統將更廣泛地談論創新科技的融資問題，而在國會中，總統多數派的議員保羅·米迪將向政府提交他通過減稅將法國人的儲蓄資金引向創新科技領域的建議。