法國再聚焦烏克蘭戰後重建 促進國際融資

法國/烏克蘭/戰後重建

法國外交部長周三宣布，法國將在下周於倫敦舉行的國際會議上宣布 "為重建烏克蘭的民用基礎設施提供新的資金"。

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據法國外交部長科隆納所宣布，"我將參加6月21日在倫敦舉行的關於烏克蘭重建的國際會議，除其他事項外，我將宣布法國為重建烏克蘭關鍵的民用基礎設施提供新的資金，這些基礎設施日復一日地受到俄羅斯的軍事攻擊"。

法國外長科隆納14日在法國參議院接受質詢回答提問中作如上宣布。法新社說，然而，科隆納沒有透露這筆資金的規模。

據科隆納說："現在開始關注重建後果還為時過早"。但"這就是我們幾個月來一直在推動的事情"。她強調說，法國是世界工業七國集團中第一個任命烏克蘭重建議題"特使"，專門負責這一重建問題的國家。

據科隆納說："皮埃爾-海爾布隆正在與烏克蘭方面合作，以確定重建優先需求，並與國際捐助者合作，為希望在烏克蘭投資的法國公司建立融資並制定具體措施"。

法國財政總監皮埃爾-海爾布隆在3月初被法國總統馬克龍任命之前，是歐洲復興開發銀行的副行長。

法國外長科隆納說，法國也在考慮這些參與重建的公司的 "安全準則"，因為烏克蘭目前仍然是一個處於戰爭狀態的國家。