法國創新科技沙龍今天隆重開幕

法國/科技/VivaTech

第七屆法國創新科技沙龍展覽會今天開幕，展覽會吸引了包括2200多家參展商，並由國際知名人士主持各項議題展會，以及1萬名公司代表到場。儘管入場費為620歐元，展位價格有時超過10萬歐元，該展覽會仍然顯得熙熙攘攘。

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據法新社今天報道稱，在歐洲最大的科技展創新科技沙龍VivaTech的開幕式上，法國總統馬克龍主持開幕式，並提出一項支持法國人工智能的計畫，要更廣泛地支持法國的科技初創企業，不少這樣的企業在成功創辦兩年後已經耗盡資金。

創新科技沙龍也是一個旨在普及技術的活動，包括有壯觀和娛樂性的創新。參觀者將發現一個具有增強現實功能的滑雪面具、“有血有肉”的機器護理人員、能喚醒昏昏欲睡的司機的初創技術、一幅由人工智能帶來的梵高畫作、車輪上的機器人、無人機、氫動力汽車...... 預計將有近10萬名遊客參加周六的開放日。

自2017年以來，作為 "創業國家 "的擁護者，馬克龍將像每年一樣，在下午5點左右發表關於人工智能和創新的演講之前，在過道上漫步，會見企業家。此前他在凡爾賽門的演講是專門討論法國工業主權，從藥品到航空。

馬克龍昨天在他的推特上說，"在人工智能領域，我希望法國成為冠軍，並站在這場新工業革命的最前沿。明天，在VivaTech貿易展上，我將宣布加快資金、培訓和研究的步伐。作為歐洲人，我們也必須向前邁進，以規範和控制這項技術"。

據法新社，預計馬克龍將宣布為法國式人工智能提供新的資金，包括法語語言模型，以及鼓勵投資創新的措施。據愛麗舍說，就監管而言，馬克龍希望 "搶先 "執行未來歐洲人工智能監管的某些規定，以便毫不拖延地在法國實施，特別是尊重告知用戶內容是由人工智能製作的義務。

在馬克龍身邊的將有Mistral的首席執行官Arthur Mensch亮相，這是一家由來自谷歌和Meta（Facebook）創辦的人工智能初創公司，剛剛籌集了1.05億歐元，是法國在該領域投資的記錄之一。

在這次活動之前，馬克龍邀請了該領域的一些專家在星期五共進午餐。其中之一是Facebook的人工智能研究主管Yann Le Cun，他呼籲發展 "開源"（開放代碼）模型，也將在創新科技沙龍VivaTech上發言。

法新社說，但今年展會的真正明星無疑是馬斯克，他是Twitter、特斯拉和SpaceX的老闆。他將在有4000個座位的會場發表備受矚目的演講，法國希望被選為未來特斯拉工廠的所在地。對於一個像馬斯克科技老闆來說，這是一個具有象徵意義的選擇：20世紀90年代和21世紀，在巴黎蘋果博覽會的全盛時期，史蒂夫-喬布斯就曾是在這個禮堂向成千上萬的着迷粉絲展示蘋果品牌的最新產品。