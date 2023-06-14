馬克龍將與馬斯克會面

馬斯克欲在法投資

歐美 – 法國總統馬克龍14日利用法國歐洲科技創新展覽會（VivaTechnology）的機會宣布，他將於周五與馬斯克會面，“與他談談汽車”；而法國政府正希望說服這位美國億萬富翁在法國建廠。

廣告 繼續瀏覽後續

總統馬克龍還補充說， “我們將討論涉及的人工智能、社交網絡、監管框架”。 “我還會和他討論汽車、電池。在這個領域他一直讚揚法國和歐洲的吸引力”。

馬斯克因其言論和對社交網絡 Twitter 的野蠻收購而備受爭議，他正尋求在美國、德國和中國已有的工廠之外再建立一個新的巨型工廠。

2023年法國歐洲科技創新展覽會（Viva Tech）將於6月14日至17日在法國巴黎凡爾賽門展覽館舉行。法新社巴黎消息報道說，馬斯克將於周五在展覽會上發言。

法國數字部長讓-諾埃爾·巴羅(Jean-Noel Barrot)在接受美國CNBC 財經節目時表示，法國是特斯拉建廠的最佳地點。

5月中旬，特斯拉首席執行官埃隆・馬斯克與法國總統馬克龍會面，討論了特斯拉在法國投資的可能性。據悉，特斯拉有意在法國建立一座汽車工廠，這將是該公司在歐洲的第二座工廠。

目前，特斯拉在柏林的超級工廠已經實現了每周生產 5000 輛汽車的水平，但該公司仍有擴大產能的空間。特斯拉的目標是在本世紀末將其全球年產能從 200 萬輛提高到 2000 萬輛。為了實現這一目標，公司需要建造更多的超級工廠。

會面後，馬斯克對法國媒體表示，他希望特斯拉能夠在未來在法國進行“重大投資”。馬斯克還計畫與法國財政部長布魯諾・勒梅爾會談，探討特斯拉是否可以享受法國為新投資綠色技術提供的稅收優惠。